- Primaria Sfantu Gheorghe a deschis inscrierile pentru Targul de artizanat și meșteșugari care va avea loc in perioada 3-5 mai 2019, cu ocazia celei de-a 28 a ediție a Zilelor Orașului. Organizatorii evenimentului sunt Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe și Casa de Cultura „Konya Adam”, in colaborare…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a castigat a patra Cupa a Romaniei la baschet feminin, duminica seara, dupa ce a invins-o pe CSM Satu Mare cu scorul de 69-65 (14-21, 14-13, 17-14, 24-17). Finala s-a disputat la Arena Sepsi din municipiul reședința de județ. CSM Satu Mare a inceput bine meciul si…

- „A fost un efort foarte mare” ca Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe sa primeasca organizarea turneului Final 4 al Cupei Romaniei la baschet feminin, a declarat miercuri managerul Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, Rusz Istvan, intr-o conferinta de presa. Dupa cum s-a anuntat, Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe va…

- Guvernul a adoptat, marti, o ordonanta de urgenta care completeaza Legea internshipului, astfel incat Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei va fi organizat in continuare de SGG, iar perioada stagiului de practica va fi considerata vechime in munca, a anuntat, marti, premierul. Guvernul…

- Organizatorii Zilelor Sfantu Gheorghe au anuntat marti zece evenimente importante care vor avea loc in Saptamana Culturala a sarbatorii din acest an, in perioada 24 aprilie – 2 mai. In afara de concertul de deschidere, este vorba despre o expozitie, o seara muzicala, o expozitie despre instrumente muzicale,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras, a declarat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca „perioada 2019-2022 va fi o perioada cu multe investiții publice și private”. Potrivit primarului, investițiile ce urmeaza sa fie facute in urmatorii ani vor fi mai mari decat au fost pana…

- „Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologica destinat tuturor școlilor din invațamantul gimnazial și liceal din Romania, susținut de Continental Anvelope Timișoara. Perioada de desfașurare a competiției este 4 Martie – 10 Mai 2019. Incepand cu 11 Februarie și pana in 1 Martie,…

- Perioada dintre data semnarii Conventiei de la Paris (7/19 august 1858) si data convocarii Adunarilor Elective s-a caracterizat prin confruntarea politica dintre fortele unioniste si fortele conservatoare. Partida nationala, unionista, cuprindea pe fostii revolutionari de la 1848, numiti in izvoarele…