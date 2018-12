Stiri pe aceeasi tema

- Helle Thomsen, fosta antrenoare de la CSM Bucuresti, in prezent pe banca Olandei, e singura femeie prezenta pe banca tehnica ale uneia dintre cele 16 formatii de la Europeanul de handbal feminin. Interesant de urmarit evolutia echipelor la turneul din Franta, si din perspectiva antrenorilor care le…

- Andreea Banica a facut destainuiri dureroase despre problemele ei de sanatate. Artista a dezvaluit ca nu a putut sa iși țina baiețelul in brațe timp de 6 luni, din cauza unor complicații la coloana vertebrala.

- Politistii din Prahova fac perchezitii, joi, in Bucuresti intr-un dosar de inselaciune. Este vizat un barbat care ar fi incasat bani de la mai multe cupluri de tineri carora le promisese ca le va organiza o nunta de vis. Barbatul nu s-a tinut de promisiune, desi primise banii.

- Adoptarea legii cash-back, cresterea numarului de plati cu cardul, dar si numeroasele intreprinderi mici si mijlocii din tara noastra sunt printre principalele motive pentru care compania myPOS planuieste sa isi extinda prezenta in Romania, unde are in...

- Oamenii legii au audiat si retinut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 25 de ani, considerat a fi principalul suspect in cazul tentativei de jaf reclamate la sucursala unei banci aflate pe raza sectorului 2. Suspectul – prins seara trecuta – locuieste in Bucuresti si urmeaza sa fie prezentat Parchetului…

- Principalul suspect in cazul tentativei de talharie de la o banca din Sectorul 2 - un tanar de 25 de ani din Bucuresti, a fost prins de politisti si dus la audieri la sediul Politiei Capitalei.

- Ministerul Afacerilor Externe face cunoscut ca, in cursul noptii de 25 spre 26 septembrie 2018, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a reusit repatrierea cetateanului roman care a fost dat disparut in orasul Istanbul la data de 30.08.2018. Mentionam ca, intre momentul sesizarii…

- Dupa ce a reusit sa se faca remarcat cu rolul sau din serial, in 2013, Dorian Popa s-a lansat si in muzica, iar un an mai tarziu, artistul a reusit sa scoata si primul videoclip. Tot de atunci, Dorian si-a inceput si cariera in televiziune, participand la diferite concursuri, dar si in online.