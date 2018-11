Stiri pe aceeasi tema

- Moschino devine cea mai recenta casa de moda care se asociaza cu H&M in colaborarea anuala a designerilor, cu un spectacol prezentat la New York și un mesaj de incurajare a diversitații. Jeremy Scott este un designer american care a ajuns la Moschino in 2013 și a reușit sa se faca foarte cunoscut in…

- Asa arata colectia Moschino x H&M. Iti place? Dupa ce anii trecuti au fost lansate colectii speciale in colaborare cu Erdem, Kenzo si Balmain, anul acesta H&M pregateste o noua colaborare cu o casa de moda celebra. De aceasta data este randul brandului Moschino. Designerul casei, Jeremy Scott, a pregatit…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna august 2018, fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 1.430 de persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, ieri, AGERPRES. Astfel, in…

- Ești pregatita pentru cel mai colorat sezon rece de pana acum? Daca ieri am stabilit care este culoarea care n-ar trebui sa ne lipseasca din garderoba in aceasta toamna, azi a venit momentul sa vorbim despre dresuri! Mai exact, despre dresurile colorate, un adevarat must-have in anotimpul care sta…

- Marcia Cross a șocat pe toata lumea cu ultima sa dezvaluire. Actrița din serialul ”Neveste Disperate” a marturisit ca a suferit de cancer și ca teribila boala a supus-o unui tratament agresiv in ultima perioada, cu urmari pe masura. Marcia Cross, in varsta de 56 de ani, cunoscuta publicului pentru personajul…

- Aspectul parului este extrem de important pentru fiecare femeie! Cine nu si-ar dori sa aiba un par cat mai lung, matasos si care sa straluceasca?! Prin intermediul unui asemenea par, este si greu pentru o femeie sa nu atraga privirile tuturor celor din jur. Cum nu toate femeile au fost inzestrate cu…

- Unica.ro a stat de vorba cu un specialist in hair-styling și iți spune intr-un clip video cum poți sa iți ajuți parul natural sa creasca mai repede și totodata mai sanatos. Vizioneaza și: Este epilarea definitiva… definitiva? Constantin Dumitru, hair artist și trainer Keune spune care sunt acele cateva…

- Un dezastru natural sta sa izbucneasca in orașul australian Melbourne, sub care exista o serie de vulcani latenți ce pot erupe oricand. Majoritatea localnicilor nici nu știu ce se afla chiar sub picioarele lor.