Se poarta sloganurile pe rochii! Vezi noua colectie Viktor & Rolf!

- O rochie din margele purtata de Catherine Deneuve la prima ei întâlnire cu Alfred Hitchcock în 1969 face parte dintre zecile de tinute vestimentare spectaculoase ce vor fi puse în vânzare saptamâna viitoare

- O colectie continand circa 770 milioane de adrese de e-mail, dar si milioane de parole, s-a scurs in mediul online in urma unei masive brese de securitate a datelor, a anuntat joi expertul in domeniul securitatii cibernetice Troy Hunt, citat de DPA. Hunt, care conduce site-ul Have I Been Pwned (HIBP),…

- Rochii, costume, dressuri, accesorii, incalțaminte- animal print-ul a pus stapanire pe ținutele noastre in ultimul an. Este greu de crezut ca mai exista vreo colecție care sa nu conțina o astfel de piesa.

- Au pozat cu cateii ca sa promoveze noua colectie MONSE Brandul vestimentar MONSE a mers pe doua directii de impact pentru a impresiona si mai mult publicul: caritate si dragostea pentru animale. Pentru a promova noua colectie, a fost realizata o sedinta foto in care modelele apar alaturi de catei, care…

- Atunci cand doua creatoare de frumos, Luciana Matei și Cristina Dragu, iși pun laolalta forța creatoare rezultatul nu poate fi decat unul uluitor. Designerul Luciana Matei este un nume cunoscut pe scena modei timișorene. A creat de-a lungul carierei peste 80 de colecții și și-a caștigat notorietatea…

- 25 de ani de Antena 1. Horia Brenciu este unul dintre puținii artiști care a avut ocazia sa va bucure atat diminetile cat si serile! In ultimii 18 ani a fost nelipsit din platourile Antenei 1 dar si din casele dumneavoastra.

- Compania multinaționala din Statele Unite ale Americii, Nike, a prezentat un tricou de colecție pentru a sarbatori cei 20 de ani de colaborare cu echipa FC Barcelona.Acest model de tricou este ediție limitata și design-ul combina mai multe forme și culori, pe care le-au avut echipamentele…

- Traian Basescu a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre modul vestimentar adoptat de Carmen Iohannis in vizitele de stat pe care le face Klaus Iohannis. Basescu a umilit-o, pur și simplu, pe soția președintelui pentru felul in care s-a imbracat in vizita oficiala din Italia.”E o regula…