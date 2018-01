Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iasi a fost prins beat la volan si le-a oferit politistilor un circ pe cinste. Cand a vazut ca oamenii legii sunt pe urma lui, a tras pe dreapta, si a schimbat locul soferului cu locul pasagerului. Apoi, a dat niste explicatii halucinante.

- Denisa Tanase si-a schimbat look-ul, iar acum este blonda, la fel ca sora ei, Raluca. Artista s-a filmat in timp ce era cu vopseaua in cap la un salon de infrumusetare din Bucuresti, dar si dupa ce operatiunea s-a incheiat. Rezultatul ii place si chiar o prinde foarte bine. Surprins placut a fost si…

- Buclele de aur au dat mereu tonul la visare. Pentru ca blondul a fost si ramane un mit. In 2018, regele culorilor in coafura va fi blondul. Indiferent ca vorbim despre suvite sau despre o culoare unitara.

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian, citat de news.ro. Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele…

- Anul 2018 este considerat in astrologia chineza ca fiind anul Cainelui de Pamant, prin urmare, ca o consecința a acestui fapt, culoarea reprezentativa a elementului pamant din Feng Shui este galbenul sau portocaliul: "In fiecare an am facut previziuni pe moda și intotdeauna s-au adeverit.…

- 2018 este tot mai aproape si deja se fac previziuni despre tendintele anului ce urmeaza. In materie de culori, specialistii au facut publica nuanta care va domina anul 2018 si pe care o vom putea admira peste tot. In anul 2018, culoarea vedeta va fi ultra violetul. Aceasta este nuanta pe care o vom…

- CHISINAU, 25 dec — Sputnik. Atributul principal al sarbatori de iarna ramâne a fi bradul. Traditia împodobirii pomului de craciun este veche si fiecare familie îsi formeaza anumite obiceiuri pe care le respecta de-a lungul anilor. Având în vedere ca adesea…

- Ținuta pentru Revelion da batai de cap nu doar doamnelor, ci și domnilor care vor sa iasa in evidența intr-un mod placut, care vor sa impresioneze prin stil, prin atitudine și printr-o vestimentație in tendințe. BMan.ro vine in ajutorul domnilor cu cinci propuneri de ținute pe care le-ar putea alege…

- Moscova, capitala Rusiei, s-a imbracat in haine de sarbatoare pentru a primi noul an, care este intampinat in mod traditional in emblematica Piata Rosie a orasului, relateaza EFE. Desi mai este mai este ceva pana la venirea Anului Nou si mai ales a Craciunului pe stil vechi, care este…

- Mos Craciun este cu siguranta un personaj cunoscut in intreaga lume si nu lipseste nici intr-un an. Imbracat in rosu, cu obrajii rumeni si barba lunga, cel mai asteptat si iubit mos ii va rasplati cu dulciuri si jucarii pe copiii cuminti si ascultatori

- Husele nu mai sunt ce erau odata, trebuie sa recunoaștem ca acestea au devenit mici piese de arta. Atunci cand vedem pe cineva cu telefonul in mana primul lucru pe care il observam este husa, iar daca modelul acesteia este unic atunci avem toate șansele sa uitam sa intrebam pentru ce telefon a fost…

- O tanara in varsta de 27 de ani a fost lovita de un autoturism, joi dimineața, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, pe culoarea verde a semaforului. Accidentul a fost provocat de o soferita in varsta de 58 de ani, pe strada Independentei din municipiul Brasov. „O femeie de 58 ani, din…

- Așa suntem noi, romanii, iertatori. Cu capetele plecate, scrașnind din dinți pentru ca rare ori ne aratam incisivii. Am trait și traim in duplicitate, divizați. Il aveam pe Moș Craciun in suflet, pe 25 decembrie – ca moștenire de familie, și pe Moș Gerila, la trecerea dintre ani. Imbracat la fel, venea…

- De ce trebuie sa ții cont atunci cand ai chef de vopsit și nu vrei sa te trezești cu parul ars, mai ales ca de sarbatori vrei sa arați cat mai bine posibil! Unica.ro iți spune de ce trebuie sa ții cont. Citește și: 3 intrebari pe care sa ți le pui iarna despre parul tau Expertii Nioxin, brand de renume…

- Simbolul suprem al monarhiei romane coroana de otel pe care au purtat-o cel putin teoretic, de la Carol I toti regii Romaniei s-a intors, simbolic, la Mihai I al Romaniei. La catafalcul Majestatii Sale se afla și coroana de otel a regilor Romaniei.

- Deputatii Eugen Nicolicea (PSD) si Robert Turcescu (PMP) au avut un schimb de replici luni dimineata, la comisia de regulament, din care nu au lipsit jignirile. Dupa ce Nicolicea l-a comparat pe Turcescu cu un papagal, celalalt a ripostat comparandu-l pe presedintele comisiei cu un dihor, moment din…

- Orașul Orhei e gata pentru sarbatorile de iarna. Ieri, au fost aprinse luminițele, iar in acest an, autoritațile locale au optat ca pomul de Craciun sa fie decorat cu elemente naționale. Bradul are 27 de metri și a fost instalat in Piața Vasile Lupu.

- In imagini se observa ca in incapere se afla si mama copilului terorizat, care ii cere baietelului sa ii promita mosului deghizat ca va fi cuminte, dar si un alt minor, o fata, care este pusa sa stea in genunchi in fata barbatului si sa rosteasca o rugaciune.

- Imbracat in armura medievala și calare pe un urs, cu un cațeluș in brațe sau in costum de Moș Craciun: toate acestea sunt ipostaze in care a fost imaginat Vladimir Putin de mai mulți tineri artiști ruși. O expoziție dedicata președintelui rus a fost inaugurata la Moscova.

- Institutul Pantone, autoritatea internationala in domeniul culorilor si a sistemelor de culori, a anuntat ca Ultra Violet este culoarea anului 2018. Aceasta culoare, spune compania cu pricina, urmeaza sa domine moda si designul in urmatoarele 12 luni. De asemenea, culoarea anului 2018 comunica „originalitate,…

- Sore, apariție de prințesa la Gala Elle Style Awards 2017 . Artista a purtat o ținuta demna de covorul roșu, reușind sa atraga toate privirile. Caștigatorii Galei Elle Style Awards 2017 Sore a purtat un sacou alb, cu pantaloni, iar accesoriul de baza a fost trena de culoare roz, din voal, prinsa de…

- Mii de oameni au asistat la parada de Ziua Nationala de la Arcul de Triumf, la care au participat 3.500 de militari, cu 350 de mijloace tehnice. Desfașurarea militara a fost privita din tribuna oficiala de președintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul…

- Descopera 15 lucruri uluitoare despre corpul uman! Sunt doar o parte din curiozitațile descoperite de oamenii de știința de-a lungul timpului in legatura cu organismul nostru . In timpul vieții, fiecare om produce saliva suficienta pentru a umple doua piscine. In numai 30 de minute, corpul omenesc produce…

- Puteti sa pregatiti dovleacul în diverse moduri. Fie copt, stropit cu scortisoara, la o cina târzie, fie în placinte, în supe creme sau în sucuri de legume. În aceasta perioada a anului, dovlecul este peste tot. Pietele sunt pline, sunt prezente în…

- Renumitul actor Mitica Popescu a fost copleșit de durere la capataiul legendarei actrițe Stela Popescu. Mitica Popescu, unul dintre numele grele ale scenei artistice din țara noastra, a venit sa-i aduca iun omagiu celei care a fost marea doamna a teatrului de revista romanesc, Stela Popescu, care a…

- O italianca hair-stylist are cea mai ciudata mașina din lume. Pentru ca autoturismul ei sa fie in ton cu meseria pe care o are, aceasta a decis sa imbrace toata mașina in mii de mese din par uman natural. Maria Lucia Mugno, din Salerno, a petrecut mai mult de 150 de ore pentru a-și acoperi Fiatul 500…

- Certitudinea originii extraterestre a acestuia provine dintr-o analiza ce sustine ca orbita urmata de catre acest obiect este aproape imposibil de obtinut in sistemul nostru solar. Numele acestuia vine de la termenul hawaiian pentru mesager. In fapt, este prima roca spatiala ce a fost identificata…

- Președintele statului african Zimbabwe, Robert Mugabe, a avut prima apariție in public, dupa ce armata a preluat controlul țarii. Liderul de la Harare a fost prezent la o ceremonie de absolvire din capitala. Președintele statului Zimbabwe ar fi fost ținut in arest la domiciliu, in urma loviturii de…

- Apa ca simbol al visului conține un mesaj foarte important pentru cel care o viseaza. În funcție de conținut și de natura visului apa poate avea interpretari diferite. Culoarea, locul și starea apei din vis influența semnificația mesajului.

- Delia este o fire nonconformista, iar asta o stiu apropiatii, fanii, dupa modul ei de-a fi, muzica pe care o interpreteaza si nu in ultimul rand, felul in care se imbraca! A demonstrat-o inca o data la un eveniment monden, cand toti ochii nu s-au putut desprinde...de picioarele ei!

- Afara e soare cu dinti si cum sunt parinti grijulii, Gabriela Cristea si Tavi Clonda au dat parcul pe mall. Astfel, fiica lor a bifat prima iesire la mall cu parintii. Cei doi soti au atras toate privirile, dupa ce au ales sa se imbrace la fel, dar toti au fost insa cuceriti ce micuta Victoria.

- STIRIPESURSE.RO a prezentat luni, in exclusivitate, informatia ca presedintele Iohannis i-a trimis lui Liviu Dragnea un buchet de orhidee cu ocazia zilei de nastere a liderului PSD (28 octombrie). Dragnea a confirmat marti informatia, intr-o declaratie la Parlament.Intrebat ce culoare aveau…

- Bianca Dragusanu a facut o schimbare indrazneata in legatura cu look-ul sau. Prezentatoarea TV si-a schimbat culoarea la par si si-a pus extensii, iar reactiile din partea fanilor sunt doar pozitive.

- Catinca Roman a fost un critic vestimentar de excepție și știe ce vorbește atunci cand vine vorba de ținutele vedetelor. Sora mai mare a Oanei Roman a analizat mai multe apariții de la cel mai recent eveniment monden.

- Un barbat de 33 de ani este cercetat pentru vatamare corporala dim culpa dupa ce a acrosat un autoturism intr-o intersectie din Braila pe fondul nerespectarii culorii rosii a semaforului. O persoana a fost ranita, fiind spitalizata pentru a primi ingrijiri medicale.

- Este o zi cu mare incarcatura emoționala pentru Elena Gheorghe! Fiica ei este botezata, așa ca vedeta a pregatit totul pana la cel mai mic detaliu. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, vedeta a spus ca este foarte emoționata și ca spera ca totul sa fie bine.

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, în cartierul Maraști, din Cluj-Napoca.Din primele informații, un pieton care traversa strada neregulamenta, pe culoarea roșie a semaforului, a fost strivit de o betoniera, pe strada Aurel Vlaicu.”În…