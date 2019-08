Stiri pe aceeasi tema

- Fix cand credeai ca ai auzit tot in materie de furt, te lovești de o situație ca asta. Doi turiști risca sa ajunga la inchisoare, dupa ce au furat 40 de kilograme de nisip, de pe o plaja din Italia.

- Un cuplu francez risca pana la sase ani de inchisoare si o amenda de 3.000 de euro, dupa ce a furat 40 de kilograme de nisip de pe o plaja din Sardinia, scrie The Guardian. Politistii de frontiera au gasit nisip de pe plaja Chia din sudul insulei italiene, ascuns in 14 sticle mari de … Articolul Doi…

- Plaja din Constanta a ajuns o uriasa parcare pentru masinile turistilor. Haosul care domina litoralul, chiar in resedinta de judet, este inimaginabil in conditiile in care exista patru institutii, plus comunitatea privata a operatorilor de plaje, care trebuie sa reglementeze aceasta situatie.

- O fetița de 9 ani a descoperit pe o plaja din Spania o sticla care conținea mesajul sfâșietor al unei femei decepționate în dragoste. Scrisoarea era adresata iubitului ei, Craig, care a decedat.

- ​PNL face apel la premierul Viorica Dancila sa anunte ca va implementa recomandarile din rapoartele GRECO, declara la RFI senatoarea liberala Alina Gorghiu. ”Ma astept sa termine cu politica strutului, cu plimbarile de pe plaja de la Sulina, ca tratamentul la mare cu picioarele in nisip nu ajuta…

- O banala vizita la dentist s-a transformat într-un adevarat coșmar pentru aceasta femeie. Tratata cu antibiotice pentru o carie, s-a dovedit ca biata femeie avea, de fapt, o afecțiune cauzatoare de moarte. Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!

- Este mult mai usor sa tolerezi caldura daca ai picioarele goale. Nu e de mirare ca cei mai multi dintre noi optam pentru incaltari ca papucii de plaja, care ne dau senzatia de libertate si ne lasa picioarele sa respire.