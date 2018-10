Stiri pe aceeasi tema

- Emil Sandoi, antrenorul lui FC Argeș, a aflat de decesul lui Ilie Balaci chiar in timpul partidei din Liga a 2-a contra celor de la Farul Constanța. Tehnicianul argeșenilor in varsta de 53 de ani a fost surprins de camerele celor de la TV Telekom Sport, izbucnind in plans pe banca de rezerve la auzul…

- Fostul international Ilie Balaci a decedat la varsta de 62 de ani, a anuntat, duminica, la Digi Sport, fostul sau coechipier, Sorin Cartu.Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie Balaci "Eu sunt la Bucuresti, am avut botezul nepotului. Dimineata, mi-a dat si mie un telefon un prieten…

- Presedintele C.E., Jean-Claude Juncker, a fost lasat sa aștepte de premierul român Viorica Dancila în aeroportul Baneasa, s-a enervat și a plecat. Juncker a fost preluat de SPP si dus la hotel, iar Dancila a ajuns abia mai târziu, motivînd ulterior…

- Serena Williams a ajuns la a doua finala de Grand Slam din 2018, insa, cu siguranta, acest ultim act de la Flushing Meadows ii va lasa o amintire extrem de urata. Pe langa faptul ca a fost invinsa de Naomi Osaka (19 WTA), americanca de 36 de ani si-a iesit din minti in setul doi. Iar asta din cauza…

- Andreea Mantea a izbucnit in lacrimi in timpul emisiunii, fiind impresionata de povestea lui Cristi de la „Te vreau langa mine”. Acesta a povestit cum a fost parasit de iubita intr-un moment foarte greu, cand era pe patul de spital și la un pas de moarte. Andreea Mantea a inceput sa planga atunci…

- Azi in cadrul emisiunii Te iubes de nu te vezi a avut loc un eveniment extrem de emotionat. Una dintre concurente xi a deschis sufletul xi a inceput sE plangE in hohote, in timp ce vorbea despre viata sa intimE.

- Razvan Ștefanescu, barbatul care circula cu o mașina cu numar de inmatriculare M**E PSD, a postat pe Facebook imaginile care suprind momentul in care polițiștii de la rutiera scot placuțele de inmatriculare, titlul postarii fiind "Abuz sau abuz?".Dupa ce a circulat mai multe zile cu acest…

- Meghan Markle și tatal sau, Thomas Markle, au rupt definitiv relațiile, situație in care batranul susține ca, pentru fiica sa, ar fi mai bine ca el sa fie mort.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal „Sunt foarte ranit…