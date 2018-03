Stiri pe aceeasi tema

- Un conducator auto inconștient și iresponsabil a plecat la drum, joi dimineața, cu parbrizul mașinii inghețat. S-a intamplat intre... The post In trafic cu parbrizul inghețat. Poliția l-a tras pe dreapta appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat suspectat a fi autorul seriei de explozii din Texas, in orasul Austin, s-a detonat miercuri in masina in momentul in care urma sa fie retinut de o echipa SWAT, a anuntat Politia, scriu AFP si The Associated Press.

- Veste soc in aceasta seara. realizatorul radio si TV, Andrei Gheorghe, a fost gasit mort mort in propria casa. Avea doar 56 de ani. vedeta a fost, de-a lungul timpului, in centrul unor mai multe controverse. A fost arestat si urmarit penal pentru detinere de droguri pentru consumul propriu.Vezi…

- Lucrurile nu s-au linistit inca la Razvan Botezatu acasa. Dupa ce simpaticul prezentator a anuntat ca in casa lui se intampla lucruri ciudate, parapsihologul Geta Heimerl i-a spus ce are de facut.

- Un barbat in varsta de 39 de ani, fost ofiter la IPJ Arad, a fost arestat preventiv dupa ce a facut scandal intr-un bar din incinta Garii Brasov. La interventia fortelor de ordine, el a amenintat politisti care au intervenit sa il calmeze. Incidentul s-a petrecut in acest weekend, sambata seara, cand…

- Soarecele a fost surprins in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, scrie aradon.ro. Șoarecele a fost filmat in timp ce se plimba pe…

- Descoperire macabra in Siberia. Un localnic a gasit zeci de maini taiate din corpuri umane intr-un rau inghețat. In total au fost gasite 54 de maini, dintre care 53 intr-o geanta, iar una pe zapada din...

- Un barbat in varsta de 51 de ani din judetul Covasna a fost arestat preventiv pentru ultragierea unui politist care l-a surprins taind ilegal lemne din padure, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. „In data a data de 2 martie a.c., Politia statiunii Covasna a fost sesizata de catre…

- Ieri va relatam despre un incident petrecut in judetul nostru. Un tanar de 29 de ani din Bascov a incercat sa insele o batrana de 86 de ani folosind metoda "accidentul". Tot planul acestuia a fost dejucat de curajul unui taximetrist al firmei PIC, acesta anuntand imediat Politia, asa ca barbatul…

- Ștefan Roman, barbatul acuzat ca a ucis o barmanița in Satu Mare, a fost arestat preventiv. Magistrații Tribunalului Satu Mare au decis, luni, ca individul, in varsta de 39 de ani, sa-și petreaca urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor, fiind suspectat ca ar fi ucis-o in mod brutal pe barmanița…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Matias Messi, fratele mai mare al fotbalistului Lionel Messi, a fost retinut de politie dupa ce a provocat un accident si l-a amenintat cu arma pe soferul celeilalte masini, in orasul Villa Gesell. Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit…

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- Politia slovaca a anuntat, joi, ca a arestat cativa oameni de afaceri italieni citati in investigatia de coruptie la nivel inalt de catre jurnalistul Jan Kuciak, asasinat zilele trecute, si care ii suspecta de legaturi cu mafia.

- Un profesor a fost retinut de politie miercuri, dupa ce fortele de ordine au intervenit in urma unor informatii despre un atac armat intr-un liceu de la Dalton, in Georgia, si l-au gasit pe instructor baricadat intr-o sala de clasa, a anuntat Departamentul Politiei din Dalton, relateaza Reuters.…

- Tanarul de 23 de ani a fost arestat preventiv duminica, dupa ce cu o seara inainte si-a injunghiat cu un cutit iubita in varsta de 24 de ani, apoi a plecat din locuinta. Surse din randul anchetatorilor spun ca pe scara blocului tanarul s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o tigara sau…

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva 'represiunii' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea 'Republicii Catalane' in octombrie, decizie care a ramas fara efect,…

- Un suporter din Rusia, cautat pentru ca a atacat un fan al echipei Angliei in timpul turneului Euro 2016, a fost arestat in Germania, scrie BBC. Politia din Germania a arestat un suspect in v&acir...

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 19.02.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului BORDEA PETRICA, in varsta de 45 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Initial, la data de 18.02.2018 Politia municipiului Sebes a fost…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Un marocan in varsta de 36 de ani, suspectat ”ca a oferit un ajutor logistic” autorului atacului jihadist dejucat intr-un tren Thalys, in 2015, a fost arestat miercuri intr-o autogara, la Paris, a declarat o sursa apropiata anchetei pentru AFP. Barbatul, rezident in Spania, a fost retinut in cadrul…

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- Un buzoian de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce in ultima jumatate de an a fost prins de catre polițiști de patru ori la volan, desi avea permisul suspendat. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Mihail Draghiciu, miercuri, polițiști din cadrul Poliției Orașului Pogoanele…

- 'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat judecatoarea tribunalului din Westminster, Emma Arbuthnot. In decizia sa, judecatoarea a precizat ca va examina daca mentinerea acestui mandat de arestare este in interesul public, o problema ridicata de avocatii lui Assange, informeaza…

- Un barbat suspectat de crime, rapiri si torturi a fost arestat, a anuntat politia irlandeza, precizand miercuri ca este vorba de prima arestare in cadrul unei ample anchete asupra unui agent dublu din timpul perioadei revoltelor din Irlanda de Nord, informeaza AFP. Acest barbat in varsta de 72 de…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- O imagine video difuzata pe retelele de socializare a aratat cum un barbat inchide o sticla cu apa si o arunca pe teren in spatele portii echipei Quenns Park Rangers, in cursul victoriei lui Middlesbrough (3-0) pe Loftus Road.Politia londoneza a anuntat ca a arestat o persoana pentru ca…

- Un pilot de avion a fost arestat cu cateva minute inainte de ora decolarii, pentru ca era beat. Avionul avea 300 de pasageri la bord si urma sa plece de la Londra la in directia Mauritius. Poliția a fost anunțata de colegi ai p...

- Politia ungara a emis in 2016 un mandat de arestare, inca valabil la inceputul lui 2018, impotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP.Un cititor al site-ului 444.hu a remarcat…

- Un galatean in varsta de 21 ani a fost retinut pe baza de ordonanta, fiind banuit de savarsirea infractiunii de viol asupra unei batrane, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 5 Politie Radesti a fost sesizata…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Politia din Thailanda a arestat un sef al organizatiei mafiote japoneze yakuza, cautat timp de 15 ani, dupa ce imagini cu tatuajul acestuia au devenit virale pe Facebook, scrie BBC. Shigeharu Shirai este acuzat...

- Barbatul de 39 de ani din localitatea buzoiana Bozioru este acuzat de santaj si rele tratamente aplicate minorului, el fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Masura a fost dispusa dupa ce medicii psihiatri au descoperit ca barbatul si-a maltratat copilul cu buna stiinta, avand discernamant.…

- „La data de 4 ianuarie, in jurul orei 15, politistii Postului de Politie Prisacani au intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararilor judecatoresti. La aceeasi data, politistii s-au deplasat la locuinta unei femei din comuna Prisacani, unde au depistat un barbat…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Politia a declarat ca toate masinile aflate in parcarea auto cu mai multe etaje Kings Dock, care are o capacitate de 1.600 de vehicule, au fost distruse, iar proprietarii ar trebui sa contacteze companiile lor de asigurari. Serviciul de pompieri si de salvare din comitatul Merseyside a declarat…

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- Gerul din anumite parți ale Statelor Unite face ravagii, acolo unde a înghețat cascada Niagara, iar temperaturile au scazut pâna la -67 de grade Celsius. Frigul are efecte devastatoare asupra oamenilor, dar și asupra câinilor, broaștelor țestoase și chiar asupra rechilor.…

- Poliția a fost sesizata, la data de 28 decembrie a.c., despre faptul ca persoane necunoscute ar fi sustras dintr-o locuința de pe raza localitații Rodna, o arma letala și aproximativ 70 de cartușe.

- Fotbalistul englez Jon Flanagan joaca pentru Liverpool și a fost arestat pentru ca a lovit o persoana pe data de 22 decembrie. Fundașul de 24 de ani a fost interogat de poliția engleza dupa incidentul din centrul orașului Liverpool, petrecut in jurul orei 3:20. In cele din urma, Flanagan a fost eliberat…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.