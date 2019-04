Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Copoț a facut declarații despre ce i s-a intamplat pe parcursul participarii sale la show-ul Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Șerban Copoț a facut echipa, inițial, la Asia Express, cu prezentatorul TV Cosmin Seleși. In urma accidentarii acestuia din urma, Șerban Copoț…

- Dupa ce doua trenuri pline cu oameni au deraiat ieri in doar cateva ore, in Arad și Brașov, cand un reporter i-a cerut explicații directorului de la CFR, acesta s-a suparat și i-a reproșat ca l-a trezit din somn, scrie antena3.ro. „Noi nu avem la momentul asta o cauza exacta. In ambele situații,…

- O soferita de 23 de ani a a comis un accident in urma caruia a proiectat o alta mașina in gardul unei gospodarii la Haret, in județul Vrancea. In accident a fost ranita si o fetita de 7 ani, care trecea cu bicicleta pe trotuar. Accidentul s-a produs duminica la pranz pe DN2, in comuna Haret. O tanara…

- Un specialist in curse montane a fost atacat de o puma intr-un parc din statul Colorado. Barbatul a ucis animalul cu mana goala. Deși a fost ranit grav, barbatul a reușit sa supraviețuiasca. Dupa...

- Spectacol interzis cardiacilor la Dubai. Scotianul Kriss Kyle a sarit cu bicicleta de pe un elicopter de la distanta de 210 metri pe acoperisul hotelului Burj Al Arab. Chiar daca ii era frica de inaltime, ciclistul a avut curaj sa realizeze acest truc.

- Saroj, in varsta de 17 ani, din Karlabahali, India, a fost forțat sa iși care mama decedata pe bicicleta pana la locul unde urma sa o ingroape, relateaza Mirror. Adolescentul a recurs la acest gest, dupa ce mama sa, Janki, in varsta de 45 de ani, a murit subit in timp ce mergea dupa apa. A […] The post…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal s-a confuntat cu o situatie inedita la conferinta de presa organizata dupa primul sau meci de la Australian Open, informeaza lefigaro.fr, relateaza News.ro.Un jurnalist italian a atipit, iar Nadal a reactionat cu mult umor. "Nu ar trebui sa fie interesant…

- „Nu am spus niciodata chestiunea asta cu platitul studiilor. Am spus ca trebuie sa gasim solutii sa tinem medicii in tara, pentru ca statul roman investeste mult intr-un medic si pregatire profesionala si financiar. Avem nevoie sa ne respectam rezidentii. In acest moment nu se pune problema”, a spus…