Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o femeie din Florida! Timp de 14 ani, de cand devenise mama, aceasta a avut de indurat dureri groaznice de spate, insa medicii nu descopereau ce are de fapt. La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani. Amy Bright, […] The…

- Serviciul unic pentru apelurile de urgența 112 a devenit astazi activ in Republica Moldova. La evenimentul de lansare a participat prim-ministrul Pavel Filip, care a subliniat ca, odata cu implementarea acestui sistem, cetațenii aflati in situatii de urgenta vor beneficia de

- Jon Albert, un barbat din Sarasota, Florida, ducea, in 2012, o viața perfecta. El și soția lui se bucurau de o viața profesionala implinita, erau mereu ocupați, dar mereu iși faceau timp pentru cei doi copii, Jake, de noua ani și Jamie, de șapte. Totul s-a schimbat, insa, in momentul in care Jill a…

- Starea adolescentului de 14 ani, care a suferit arsuri multiple, sambata, dupa ce a aruncat cu lichid inflamabil in soba, nu este una liniștitoare. Medicii salajeni au decis, in urma multiplelor investigații facute duminica, sa il transfere la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii > din Capitala,…

- Ignoranța unor medici, care l-au tratat superficial pe Ryder Grace ar putea sa-l coste pe micuț propria viața. Mama lui a povestit in cadrul unui interviu emoționant ca doctorii care s-au ocupat de el i-au spus de fiecare data ca acesta „are doar un virus, sa-l ia acasa și sa ii dea un calmant” pentru…

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat, potrivit observatorulph.ro Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate…

- Un polițist din Prahova s-a taiat pe mana dupa terminarea orelor de program! Medicii au fost chemați de urgența la fața locului și ii acorda ingrijiri medicale. Din primele date, este vorba despre un inspector de la Secția Rurala nr. 2 Florești. Dupa ce a terminat tura la serviciu, polițistul s-a refugiat…

- Celebrul avocat Daniel Ionascu a suferit, in aceasta dimineata un grav accident de circulatie. El a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca unde a fost imediat operat de urgenta, potrivit Antena Stars.

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Cunoscutul avocat, Daniel Ionașcu, a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Barbatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de…

- Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator, scrie ciao.ro. Otilia Bilionera este multumita ca medicii i-au salvat viata pe moment, dar si ovarele. Aceasta a recunoscut ca, dupa operatie, a intrat in depresie. Ba mai mult, din vara si pana in prezent, cantareata a fost sub tratament…

- O pacienta diagnosticata cu gripa de tip B in varsta de 78 de ani a decedat prin stop cardio-respirator la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia in data de 11 martie 2018. Pacienta, care locuia in comuna Pianu, județul Alba, a fost internata la secția de contagioase a spitalului, in 26 februarie,…

- Cristian Toader Pasti, consilier in cadrul Consiliului Județean Gorj, institutie care administreaza Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu este de parere ca a venit momentul ca la unitatea medicala sa se faca o analiza „la rece” asupra situatiei si sa se accepte anumite probleme si deficiente. Toader…

- O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice.…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- COMUNICAT DE PRESA Cadrele Inspectoratului pentru situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au dorit sa marcheze aniversarea Zilei Protecției Civile din Romania cu zambet de copil. Mereu alaturi de oamenii aflați in impas, aceștia au venit și de aceasta data in sprijinul celor care…

- Ambulanta va ajunge mai rapid la locuitorii din Ciutulesti, raionul Floresti, unde a fost deschis un centru modern de asistenta medicala urgenta. Medicii vor deservi inca alte sapte localitati din raion. "Avem toate conditiile bune pentru a lucra, confort.

- Kayleigh, in varsta de 13 ani, suferea de cancer ovarian, insa de zece ori a fost trimisa acasa de medici. Cu doar cateva zile inainte sa intre in stare critica, medicii si-au dat seama care era, de fapt, adevarata problema a micutei.

- Numarul nasterilor premature a crescut in ultimii ani, fapt care provoaca ingrijorarea medicilor neonatologi din Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Medicul-sef al sectiei Neonatologie din cadrul maternitatii spitalului, dr. Dana Murariu, a declarat, ieri, in ...

- In Timiș pleaca la drum o caravana medicala inițiata de medicii de la Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr. Victor Popescu” Timisoara. Locuitorii din mai multe sate din județ vor fi vazuți gratuit de specialiști. Prima consultație are loc la Urseni.

- Mijlocașul Mihai Roman, cel care a dat și singurul gol al FC Botoșani in partida cu Viitorul, incheiata cu victoria constanțenilor, a creat momente de panica pe stadion, dupa ce a primit o minge in plina figura.

- Un atac armat a avut loc, miercuri, in Florida, soldat, conform agenției Reuters, cu 17 morți, elevi și profesori ai unui liceu. Atacatorul, care se numește Nikolas Cruz, are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din respectivul liceu din motive de conflicte repetate cu disciplina școlara. Sunt,…

- Andreea Mantea a mers cu David, de urgenta, in toiul noptii, la o clinica privata. Vedeta a asteptat pe holul clinicii in timp ce medicii aveau grija de baietelul ei, scrie WOWbiz.ro. Andreea Mantea, dezvaluire naucitoare, in direct la tv: "Cel mai nebunesc loc unde am facut amor..." Prezentatoarea…

- Un copil din Targu Jiu a murit duminica la Spitalul Marie Curie din Capitala. Ingrozite, rudele susțin ca baiatul a fost diagnosticat cu meningita. Un elicopter SMURD l-a transportat vineri pe copilul suspectat de meningita de la Targu Jiu la București, scrie observator.tv . Duminica dimineanța, copil…

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- Aceasta este povestea lui Jocelyn Robertson și a soțului sau, Ignacio. Tanarul cuplu proaspat casatorit se pregatea pentru nașterea primului lor copil. Luna a noua de sarcina se sfarșea, iar Jocelyn și soțul ei de-abia așteptau ceea ce sperau ei ca va fi cel mai mare eveniment din viața lor. Toate gandurile…

- Accident grav pe DN7, miercuri, un tanar de 19 ani decedand dupa ce s-a angajat intr-o depașire periculoasa și s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza pe DN 7, intre localitatile Paulis si Sambateni, in zona Monumentului Eroilor de la Paulis, au informat reprezentantii…

- Credea ca va avea parte de un weekend minunat, dar s-a inselat! Lucrurile s-au petrecut atat de repede si au evoluat in directia gresita, incat a sunat imediat la 112. Medicii au ajuns la scurt timp de la apelul facut si s-au confruntat cu probleme serioase la inima. A A

- Mama copilului a vrut sa-i faca baie fiului ei si a incalzit apa pe plita sobei. Cand a mers sa aduca apa pentru a o raci, micutul de doar doi anisori, care se juca prin bucatarie, s-a impiedicat si a cazut cu spatele in apa oparita. Femeia a sunat de urgenta la 112. Micutul a fost…

- Ionela Prodan (70 de ani) are o silueta de vis dupa ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrita de un episod care i-a pus in pericol viata, scrie click.ro. Cantaretei de muzica populara i s-a facut rau si a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri acute in…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Medicii nu au incalcat procedurile medicale si nici conduita profesionala in cazul pacientei in varsta de 63 de ani care a murit in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava la inceputul acestei luni, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Mihai Ardeleanu.…

- Un barbat în vârsta de 34 de ani a ajuns în atenția medicilor dupa ce și-a rupt gâtul din cauza faptului ca s-a abținut sa stranute. Medicii trag un semnal de alarma.

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Suspect de cancer, Dan Ciotoi, solistul si liderul trupei Generic, a fost operat si i s-a extirpat formatiunea tumorala care ii crescuse nefiresc sub ureche. Artistul face primele declaratii dupa ce a fost operat de urgenta la Oradea! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub…

- Un barbat a murit, joi, dupa ce a fost lovit de un tren de persoane in statia CFR din localitatea argeseana Leordeni, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul…

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta...

- Medici din 68 de spitale din Marea Britanie au avertizat-o pe premierul Theresa May ca unii pacienti mor pe coridoare la unitatile de urgenta supraaglomerate ale Serviciului National de Asistenta Medicala (NHS), relateaza DPA. Intr-o scrisoare datata miercuri si publicata online de Health Service…

- Zalauanca Simona Rus, mama a unei fetite de 4 ani, reclama pe contul sau de Facebook, modul superficial in care medicii de la Sectia Pediatrie 3 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca i-au tratat copilul. Ulterior, intr-o scrisoare deschisa transmisa presei, femeia povesteste in amanunt…

- Se pare ca Florin Iordache ar fi avut o criza de colecist. Fostului ministru i s-au facut analizele medicale. La ecografie i-au fost descoperiți calculi, adica ”pietre”. Medicii de la Spitalul Floreasca au decis sa-l opereze pe Florin Iordache. Florin Iordache este fost ministru al Justiției…

- Acestia acuzau dureri de cap, varsaturi, dureri abdominale, prezentand totodata si o stare euforica care alterna cu cea de somnolenta. Cu toate acestea, cei doi adolescenti, care au fost adusi la spital de catre parinti, au negat ca ar fi consumat alcool. „Adolescentii aveau semne clinice de intoxicatie…

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii, noteaza Agerpres, citat de realitatea.net.

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…