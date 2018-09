Delgrid Gaz anunța ca joi, 27 septembrie, de la ora 9, va sista alimentarea cu gaze naturale pe strada Enric Baader. Intreruperea este cauzata de efectuarea unor lucrari la sistemul de distributie a gazelor naturale. „Reluarea serviciului de distributie a gazelor naturale se va efectua treptat, imediat dupa finalizarea acestor lucrari, cel mai probabil incepand ... The post Se oprește gazul pe strada Baader appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .