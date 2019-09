Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum v-am informat, un grav accident de munca a avut loc azi la o stație de betoane din comuna Țițești. Un angajat, despre care am aflat ca se numește Laurențiu L., a fost surprins de malaxor și a ajuns la SJU Pitești cu picioarele strivite.Medicii ne-au transmis ca pacientul este in stare grava,…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia anunta intreruperea…

- Proiectul mamut din fonduri europene nerambursabile caștigat la sfarșitul anului 2018 de Compania de Apa Someș SA, societate al carei acționar majoritar este Consiliul Județean Cluj, in valoare de peste 355,6 milioane de euro, inainteaza in ritm alert, acesta aflandu-se in diferite etape corespunzatoare…

- In urma cu putin timp pompierii argeseni au fost solicitați sa intervina in cartierul Gavana, din Pitești, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament situat la etajul doi al blocului Q5. Din primele informatii, se pare ca o priza defecta ar fi declanșat incendiul. Pompierii intervin cu doua…

- Astazi, intre orele 7.30-13.30, societatea SALPITFLOR GREEN SA va executa tratamente fitosanitare, prin stropiri cu mijloace terestre contra bolilor si daunatorilor plantelor. Sunt vizate zonele: Parc Central, Str. Maior Sontu, B-dul I.C. Bratianu, Calea Bucuresti, Zona Centru, Cartier Traian. Aceste…

- Reunit in sedinta extraordinara, Consiliul Local al municipiului Pitesti a decis astazi transferul echipei de fotbal de la clubul Primariei la asociatia sportiva Campionii FC Arges. In acest fel, au motivat autoritatile locale, se creeaza premisele juridice necesare pentru ca FC Arges sa poata promova…

- In cursul zilei de 27 iunie a.c., in timp ce se indrepta spre casa cu familia, pe strada 1 Decembrie 1918 din Pitesti, plutonierul adjutant Lacraru Constantin Sergiu a observat un barbat cazut in strada, in jurul caruia se stransese multa lume. Instinctul de salvator l-a indemnat sa actioneze imediat…

- Avand in vedere ca ziua de luni, 17 iunie 2019, este declarata zi libera atat pentru salariatii din sectorul public cat si pentru elevi si studenti, S.C. Publitrans 2000 S.A. informeaza publicul calator ca, in perioada 15 iunie – 17 iunie 2019, circulatia autobuzelor in municipiul Pitesti se va desfasura…