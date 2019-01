Se opreste apa in Schitu, judetul Constanta! Pentru executarea lucrarilor de inlocuire a conductei de alimentare cu apa potabila, cu diametrul de 110 mm, din localitatea Schitu, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, miercuri 30 ianuarie 2019, in intervalul orar 08,00 18,00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii aflati pe tronsonul dintre localitatea Schitu si Manastirea Sf. Elena de la Mare. Ne cerem scuze pentru neplacerile create abonatilor, pe care ii asiguram ca echipele de interventie vor face tot p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

