- S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. anunța intreruperea alimentarii cu apa potabila in localitațile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna – Craiova, in intervalul 24 mai, ora 09:00 – 25.05.2019, orele 24:00, in scopul remedierii unei ...

- Prime Kapital vrea sa redea piteștenilor o zona importanta din cartierul Tudor Vladimirescu printr-o investiție de 80 milioane de euro. Proiectul va infrumuseța peisajul urban din zonele Tudor Vladimirescu și Frații Golești, va rezolva problema istorica a infrastructurii deficitare din cauza careia…

- Compania de Apa Oltenia S.A. a anunțat ca se intrerupe alimentarea cu apa potabila in localitațile de pe traseul conductei de transport apa potabila Izvarna – Craiova in intervalul luni, 15 aprilie, ora 11:00 – miercuri,...

- Compania de Apa Oltenia a anuntat ca, in perioada 8 – 13 aprilie, vor fi efectuate lucrari de spalare – igienizare a sursei de apa MARICA (Stațiile de apa Facai, Secui, Teasc, Bratovoești). Lucrarile nu vor afecta alimentarea cu apa ...

- S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. anunta intreruperea furnizarii apei potabile in cartierul craiovean Brazda lui Novac, vineri, 29 martie, intre orele 09:00 – 18:00, in aria deservita de Stația de hidrofor nr. 4 Rocada, pentru inlocuirea unei conducte. Se ...

- S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. anunta intreruperea furnizarii apei potabile in Municipiul Craiova, in cartierul Brazda lui Novac, marti, 26 martie, intre orele 09:00 – 18:00, in aria deservita de Stația de hidrofor nr. 4 Rocada. Oprirea temporara a ...