- ucrarile de intretinere la Autostrada Soarelui (A2) vor fi intrerupte la miezul noptii si vor fi reluate in data de 6 mai 2019, perioada in care vor fi ridicate partial restrictiile de santier, iar circulatia se va desfasura pe ambele sensuri de mers, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare…

- In perioada Pascala, procedura de traversare a regiunii transnistrene va fi simplificata. Printr-o dispoziție semnata de Vadim Krasnoselski, procedura simplificata de intrare in regiune va fi valabila in perioada de 25 aprilie - 7 mai.

- Lucrarile au inceput sa avanseze datorita preturilor minime practicate de S.C. Antrepriza Steier SRL, firma infiintata de catre Consiliul Local Anina. Reabilitarea era planificata inca de anul trecut, cum consemnam intr-un articol, prin HCL 149/19.12.2018, iar firma care executa reparatiile…

- Constructorul centurii Bacaului anunța o pauza de o saptamâna de la lucrarile abia începute. Motivul este reprezentat de faptul ca muncitorii intra în saptamâna libera, informeaza Realitatea de Bacau.

- Primaria Constanta consulta piata privind initierea unei proceduri de achizitie de produse pentru "Iluminat festiv" in municipiul Constanta. Obiectul consultarii il constituie inchirierea, inclusiv montarea demontarea unor instalatii de iluminat festiv, pe perioada sarbatorilor de iarna. Lucrarile pentru…

- In urma managementului defectuos din ultima perioada de timp al responsabililor din cadrul Companiei de Apa Buzau, s-au agravat o serie de probleme la rețeaua de alimentare cu apa din zona Tribunalului Buzau si strazile adiacente. Aceste probleme au fost ținute sub secret pentru a nu se afla de problema…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat marti Ecaterina Andronescu. Sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru ...