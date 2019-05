Se-ntorc ”hienele” la Interne! E cutremur in sistem, asa cum nu a mai fost practic niciodata! Pentru ca, de exemplu, degeaba a fost ”decapata”, revocata sau ce o mai fi fost Laura Codruta Kovesi din funtea Directiei Nationale Anticoruptie, ca ”fratiile” care preluasera oricum controlul structurii inainte de ”marea rupere” si-au vazut nedaranjate de treaba! Atata doar ca au […] Se-ntorc ”hienele” la Interne! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu. N-am auzit asa ceva. Nu discutam astfel de subiecte. Sunt un tip ceva mai rigid, poate am devenit si eu mai intelept sa fiu mai comunicativ. N-aveam timp de asa ceva. Munceam de dimineata pana seara, sa stiti. Daca auzeam, spuneam acolo unde am fost chemat. Sa stiti un lucru, eu nu vorbesc de…

- Tornada care a lovit, in a treia zi de Pasti, comuna Dragalina a lasat in urma pagube insemnate. La o zi dupa ce furia naturii le-a dat batai de cap localnicilor, autoritatile au mers in zona sa vada ce a lasat in urma episodul de vreme rea. Astfel, angajatii Ministerului de Interne si reprezentantii…

- Continua aplicarea neabatuta a riscantei strategii de ”destructurare” din temelii a unor intregi structuri din cadrul Ministerului de Interne, doar pentru ca ”Fratia Blondei” din jurul lui Carmen Dan nu a reusit pana acum sa ”mute casutele” astfel incat sa poata fi ”decapati” conducatorii Directiilor…

- Dupa ce actualul sef al DGA si fost numar 1 in cadrul Politiei Romane a iesit public, recent, cu acuzatii la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan a avut o prima replica la spusele chestorului Catalin Ionita. “Faptul ca iese cu astfel de pozitie dupa ce au am prezentat in activitatea de bilant…

- Sefa Guvernului si-a inceput saptamana la Tulcea, unde, intre altele, a fost surprinsa jucand tenis de masa. Dupa ce in prima faza a taiat panglica, cu prilejul inaugurarii oficiale a Bursei de Peste, Viorica Dancila a mers, impreuna cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la un alt eveniment. Mai exact…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a facut, ieri, un adevarat spectacol, unul prost, in sala de judecata de la instanta suprema unde s-a judecat contestatia Inspectiei Judiciare impotriva deciziei CSM care o apara pe ”Zeita”. Aceasta a declarat despre ea insasi, ca este o ”mimoza” si ca tot timpul…

- Dupa ce a iesit de la Sectia speciala pentru anchetarea magistratilor, spunand, dupa ce a stat aproape cinci ore la Parchet, ca “a fost impiedicata” sa dea declaratie in cauza deschisa in urma plangerii depuse de Ghita, dar si ca a aflat “ca sunt invinuita in alt dosar”, Laura Codruta Kovesi s-a aratat…

- Fostul șef al Direcției de Informații și Protecție Interna (DIPI) din cadrul Ministerului de Interne, chestorul Gelu Oltean, vorbește despre relația pe care a avut-o cu fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, despre dosarul întocmit de procurorul Florentina Mirica,