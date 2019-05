Stiri pe aceeasi tema

- Ca atare, circulatia rutiera va fi restrictionata temporar. In timpul lucrarilor va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- In noaptea de joi, 23 mai, spre vineri, 24 mai, intre orele 20.00 și 6.00, echipele Citadin SA vor face reparații, in funcție de condițiile meteorologice, la carosabilul și bordurile de pe strazile Mihai Eminescu și Rece (tronsoanele marcate in schița atașata). In perioada menționata traficul rutier…

- In perioada mentionata traficul rutier pe aceste strazi va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe strazile respective va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru…

- In cursul zilei de marți, 14 mai, intre orele 7.00 și 19.00, echipele Citadin SA vor face reparații, in funcție de condițiile meteorologice, pe strada Mihai Eminescu, de la intersecția cu bulevardul Independenței pana la intersecția cu strada Rece. De miercuri, 15 mai, pana vineri, 17 mai, tot intre…

- In perioada mentionata, traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, precizeaza un comunicat al Primariei iesene, care indica si un traseu alternativ, pe strada Brandusa si pe stradela Moara de Vant. In timpul interventiilor la carosabil, va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei,…

- In perioada mentionata traficul rutier pe aceste strazi va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe strada Beldiceanu, in ambele sensuri. In timpul lucrarilor pe strazile respective va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru.…

- In intervalul orar mentionat traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe tronsonul mentionat va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului…

- 9.25 „Conducatorul unui autoturism inmatriculat in Ungaria, in timp ce se deplasa dinspre Sighișoara spre Brasov, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a lovit un parapet de pe marginea partii carosabile din dreapta sensului sau de mers, dupa care s-a rasturnat in șanțul din stanga sensului…