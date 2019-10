Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Nottara prezinta miercuri, 2 octombrie, de la ora 19.00, la Calarasi, piesa de teatru ”Thailanda” de Dimitris Kechaidis si Eleni Chaviara, regia Alexandru Jitea. Din distributie fac parte Andreea Macelaru Sofron, Victoria Cocias, Cristina Stoica Ivanciuc.

- Zece focare de pesta porcina, dintre care 3 inregistrate in exploatatii profesionale, si 99 de cazuri la mistreti sunt active in judetul Calarasi. Pana la data de 24 septembrie au fost platite despagubiri pentru 325 de exploatatii, in valoare de peste 19 milioane de lei.

- Scoala de Bani pe Roti – FLIP ajunge si la Calarasi unde va stationa pana pe data de 2 octombrie in zona Cinema Orizont. Acesta este un proiect dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani si are ca scop dezvoltarea nivelului de educatie financiara.

- Al cincilea caz cu infectie West Nile a fost confirmat la Calarasi. Conform Directiei de Sanatate Publica(DSP), este vorba despre meningolencefalita la un barbat, in varsta de 61 de ani. Pacientul este din mediul urban, acesta fiind al cincilea caz de infectie neuroinvaziva de etiologie West Nile cu…

- ISU Calarasi a obtinut locul III la etapa finala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta – editia 2019. Cei mai buni pompieri din tara s-au intrecut in judetul Bacau. Timp de patru zile, in perioada 27 – 30 august, ISU Bacau a fost gazda etapei finale a Concursurilor Serviciilor…

- Portul turistic de pe malul Borcei intra in finantare. In aceste zile este asteptat la Calarasi ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif care va semna, alaturi de reprezentantii Consiliului Judetean, contractul de finantare al portului turistic.

- Numarul total al cazurilor de infectie cu virusul West Nile semnalate in acest sezon a ajuns la patru, acestea fiind in judetele Galati, Calarasi, Tulcea si in municipiul Bucuresti. Una dintre persoanele infectate a murit.