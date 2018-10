Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de Hotarare de Guvern privind creșterea salariului minim brut garantat in plata, pe economie:…

- Ministerul Muncii anunța, marți seara, dupa discuția cu sindicatele, reintroducerea salariului minim brut garantat in plata diferențiat in funcție de nivelul de studii sau de vechimea in munca, de 2.350 de lei brut, singura divergența fiind legata de data la care se va aplica masura.Premierul…

- SALARIU MINIM, majorare diferențiata. Marire cu 100 de lei net Premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-aui intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de Hotarare de…

- Documente atasate: Proiect HG majorare salariu minim Nota de fundamentare Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca este luat in calcul scenariul ca salariul minim brut pe economie sa creasca la 2.050 de lei inaintea datei de 1 ianuarie 2019, asa cum era prevazut, iar ministerul urmeaza sa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a catalogat ideea eliminarii salariului minim pe economie in sectorul privat, lansata vineri de ministrul Finantelor, ca fiind o opinie personala a lui Eugen Teodorovici, precizand ca asa ceva este exclus si ca nu exista in programul de guvernare.

- Lia Olguța Vasilescu il taxeaza pe colegul sau din Guvern, Eugen Teodorovici! Ministrul Finanțelor a declarat ca executivul ar trebui sa renunțe la salariul minim pe economie in sectorul privat, acesta urmand a fi pastrat doar in sectorul public.”E exclus sa renunțam la salariul minim pe economie…