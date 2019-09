Se modifică legea! În ce locuri vă veți putea căsători civil Se modifica legea! Tinerii care vor sa-și uneasca destinele vor avea mai multe variante in ceea ce privește locul in care se pot casatori civil. Totul este prevazut intr-un proiect de lege, depus la Senat. Deputatul Florin Roman dorește ca tinerii care vor sa se casatoreasca sa poata face asta și in parcuri, muzee, gradini publice și in alte locuri in aer liber. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Astfel, se modifica alineatul din articolul 24 al Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila. Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10 si 26. de la… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

