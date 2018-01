Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel național, in primul semestru al anului 2018, fața de trimestrul IV din 2017.

- In 2017, sistemul energetic si-a testat pragul de 10.000 MWh al puterii efective, electricitatea a atins preturi maxime, sectorul gazelor a fost complet liberalizat, dar a pornit si razboiul burselor, iar ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei) si-a schimbat conducerea.…

- Energia electrica vanduta angro in Romania, cea mai mare scumpire din toata Europa. Preturile sunt mai mari decat in Franta sau Germania In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul…

- Tarifele la energia electrica vor fi ajustate abia in primavara anului 2018, promite Guvernul in Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice si financiare asumat in relatia cu Fondul Monetar International (FMI). Noile tarife vor fi calculate exclusiv in baza noii metodologii, dar cu…

- Veti primi 20 de bani/kWh pentru curentul produs acasa. Distribuitorii sunt obligati sa preia energia Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care stabileste pretul cu care micii producatori de energie din surse regenerabile pot vinde energia in sistem.…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care reglementeaza pretul cu care micii producatori de energie din surse regenerabile pot vinde energia in sistem. Insa, pana la momentul in care cine are o mica turbina eoliana in curte sau un panou fotovoltaic pe…

- Tarifele la consumatorii finali de electricitate au mai multe componente, din care doar energia „pura” (ca produs) s-a scumpit pe pietele angro, astfel ca nu este de asteptat un impact major pe factura, au explicat miercuri reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania - AFEER.…

- Cota obligatorie estimata de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2018 a fost stabilita la 0,346 CV/MWh, corespunzatoare unui consum final de energie electrica exceptat de la plata certificatelor verzi de 7.040 GWh, arata un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 și 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Licitatiile pentru trimestrul I din anul…

- Prețul energiei pentru consumatorii care sunt alimentați in regim de serviciu universal va crește de la 1 ianuarie. Energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 – 22:00, urmeaza sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Astfel, potrivit OPCOM, pentru energia livrata…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de marti, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva la operatorii de distributie concesionari pentru anul…

- ”Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE a aprobat, in sedinta de azi, 12.12.2017, tarifele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrica reactiva la operatorii de distribuție concesionari…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti decizia de scadere cu 1,08% a tarifelor de distributie a electricitatii. Tot marti, insa, pe bursa de energie OPCOM preturile licitate pentru trimestrul I 2018 au crescut cu pana la 13%.

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE a aprobat in sedinta de marti tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si pretul pentru energia electrica reactiva la operatorii de distributie concesionari pentru anul 2018,…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de marti, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice pentru anul 2018. Potrivit ANRE, tarifele aprobate pentru anul 2018 inregistreaza, fata de anul 2017,…

- Prețul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului și, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marți, ministrul Energiei, Toma Petcu, in comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru a aviza bugetul pe 2018…

- Tarifele de terminare vor scadea cu 12-13%, din primavara, de la 0,96 eurocenti pe minut la 0,84-0,85 eurocenti pe minut, masura ce va fi supusa dezbaterii publice, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Sorin Grindeanu, noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie a fost stabilit prin Ordonanța de urgența publicata in Monitorul Oficial. Ce noutați aduce aceasta reglementare a ANRE pentru clienți? Ordonanța de Urgența nr. 24 din 30 martie 2017, publicata…

- Energia electrica si gazele naturale se vor scumpi, de anul viitor, estimeaza noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in primul sau raport, obtinut de profit.ro.

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna octombrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 2,6 , de la 1,8 in septembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,52 si a celor nealimentare cu 3,26 , potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi, informeaza…

- Ionel Bors, country manager ArcelorMittal Galati, prezent la sedinta comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE, a atras atentia asupra unui fenomen deosebit de ingrijorator pentru economia romaneasca. Acesta a spus ca preturile energiei electrice si gazelor naturale au luat-o razna in…

- Romgaz are in stoc o cantitate dubla de gaze fața de necesarul legal Romgaz a anuntat ca anul acesta are în stoc o cantitate dubla de gaze fata de cea pe care are obligatia sa o depoziteze. Romgaz, principalul producator intern de gaze naturale, a anuntat ca anul acesta…

- Premierul Mihai Tudose a emis o decizie prin care a inlocuit cinci din cei 13 membri ai Consiliului Consultativ al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Printre cei nou intrați este și Ionel Ilie de la Complex...

- Banca Mondiala va acorda Moldovei asistența in soluționarea problemelor existente in sectorul energetic, perfecționarea legislației,elaborarea metodologiei de calcul a tarifelor la livrarea energiei electrice. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi a reprezentanților Agenției Naționale…

- Nereguli grave privind reglemetarea pietei de energie Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei intentioneaza sa trimita o scrisoare Consiliului Concurentei si reglementatorului prin care solicita realizarea unei investigatii…

- Noul presedinte al ANRE, Dumitru Chirita, a semnat la data 27 octombrie “Ordinul pentru completarea Regulamentului privind principiile remunerarii membrilor Comitetului de Reglementare si salarizarii personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei”. El modifica Regulamentul…

- Piața de energie ar trebui supusa unor teste de stres, pentru a vedea cum acționeaza in anumite situații, astfel incat consumatorii sa fie protejați in fața unor creșteri de prețuri, a declarat, joi, Dumitru Chirița, președintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE),…

- Deputatul PSD Dumitru Chirita a fost numit, miercuri, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru un mandat de cinci ani, alaturi de Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte, si Gheorghe Gabriel Gheorghe si Corina Sulger, membri in comitetul de reglementare.

- Sedinta plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului în care va fi votata noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) si va fi modificat regulamentul de functionare al comisiei parlamentare de control al SRI a

- Deputatul PSD Dumitru Chirita a fost propus la con­du­cerea Autoritatii Nationale de Reglementare în do­me­niul Energiei, potrivit informatiilor Mediafax, care îl citeaza pe Virgil Popescu, vicepresedintele

- Audierile in Parlament pentru alegerea noilor membri in comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) au inceput luni. Si-au depus candidaturile pentru sefia acestei institutii 22 de persoane. Dumitru Chirita, propus pentru functia de presedinte.

- Audierile in Parlament pentru alegerea noilor membri in comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) au inceput luni. Si-au depus candidaturile pentru sefia acestei institutii 22 de persoane.

- Liberalizarea piețelor de energie electrica și gaze naturale reprezinta o contribuție importanta la procesul de convergența a Romaniei la zona euro, pentru a nu exista șocuri pentru consumatori, a declarat, luni, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE),…

- “Romania nu are suficiente capacitati de productie a energiei electrice, astfel ca, in momentele in care consumul creste, exista probleme cu asigurarea alimentarii si a sigurantei sistemului energetic national”, a declarat presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae…

- Dezbateri in Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei, Niculae Havrilet. Foto: captura video. Lipsa de profesionalism a unor furnizori, consumul mare de energie înregistrat în lunile ianuarie…

- Un producator de energie și-a inchis o parte din capacitatea de generare pentru a crea o criza de electricitate in piața și pentru a crește prețul, a declarat, joi, deputatul PSD Iulian Iancu, președintele comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea Autoritații Naționale de Reglementare…

- Capacitatile de productie a energiei electrice care ar trebui sa fie functionale in orice moment, in realitate nu functioneaza atunci cand apare o cerere crescuta de energie pe piata. Astfel explica presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae Havrilet, cresterile mari…

- Romania nu are suficiente capacitati de productie a energiei electrice România nu are suficiente capacitati de productie a energiei electrice, astfel ca, în momentele în care consumul creste, exista probleme cu asigurarea alimentarii si a sigurantei sistemului energetic national,…

- Romania nu are suficiente capacitați de producție a energiei electrice, astfel ca, in momentele in care consumul crește, exista probleme cu asigurarea alimentarii și a siguranței sistemului energetic național, a declarat președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae…