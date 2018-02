Stiri pe aceeasi tema

- JPMorgan, Bank of America si Citigroup interzic achizitiile de bitcoin si alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, pentru ca bancile nu vor sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile respective, transmite Bloomberg. Bank of America a început de vineri să refuze tranzacţile…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Un videoclip live in care se transmiteau imagini cu ''superluna'' aflata pe cerul din Grecia s-a dovedit a fi doar o imagine la care a fost adaugat sunetul vantului. Respectivul clip a fost urmarit de 16 milioane de ori pe parcursul a patru ore....

- “Dragostea tine cat țin bulele de apa minerala. Cand nu mai are bule, trebuie agitata”. Asta i-a scris un ascultator, pe Whatsapp, Andreei Remetan. Motiv numai bun pentru a “diseca” subiectul intr-un nou live pe facebook. Cat cred prietenii nostri de pe facebook ca tine dragostea, aflati din video.…

- Altfel spus, in medie 29 intervenții pe zi, fata de 27 in anul 2016. Din totalul de 1582 de interventii altele decat cele medicale, cele mai numeroase au fost la incendii – 382, incendii de vegetatie uscata si altele – 411, pentru asistenta persoanelor – 155 și alte situatii de…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE. In cazul in…

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- Festivalul Airfield nu va mai avea loc in 2018, dupa cum au anunțat organizatorii prin intermediul paginii de Facebook. “Acolo unde visele zboara libere printre nori și soarele te mangaie cu lumina lui calda, acolo am dansat impreuna. Am zburat. Am cantat. Am visat. Și pentru asta, dragilor, va mulțumim!…

- Paul Surugiu, cunoscut publicului larg drept Fuego se afla in turneu pe taramul fagaduintei, in America. Desi a maifost o data, se pare ca aceasta perioada vine cu noi si noi experiente pentruartist, acesta tinandu-si fanii la curent pe pagina de Facebook cu toate popasurile sale. Dupa ce a trecut de…

- CES 2018 a venit cu multe anunturi, dar telefonul pliabil Samsung n-a fost unul. Sau cel putin n-a fost pe lista cu anunturi oficiale. Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Romanca in varsta de 54 de ani, spulberata de o furgoneta in Italia. Victima este Violeta Hurmuz, 54 de ani, originara din Macin, județul Tulcea, iar in momentul tragediei, aceasta se dusese la barul de langa casa la San Bonifacio (Verona) pentru a cumpara un loz instant. Luni seara, 8 ianuarie, Violeta …

- Campanie de comunicare de peste 13 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu 100 de spoturi video pe Facebook și Youtube. Potrivit anunțului de licitație publica, este vorba despre incheierea unui acord cadru, cu trei agenți economici, pe o perioada de 18 luni. Ministerul Dezvoltarii…

- Unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, se casatorește cu romanca Adina Butar. Cei doi formeaza un cuplu extraordinar de frumos și unit. In varsta de 42 de ani, markus Schulz, considerat unul dintre cei mai buni DJ din lume, a facut pasul cel mare și se pregatește de insuratoare. El a cerut-o…

- O iubesti, ii asculti muzica, o apreciezi, insa stiai ca artista nu exista in realitate? Hatsune Miku, care are nu mai putin de 2,5 milioane de followeri pe Facebook, nu exista cu adevarat.

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.…

- "Fonduri europene in valoare de 9 milioane de euro pentru trei spitale din Capitala! Am semnat azi, impreuna cu Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, un acord de colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul Fondurilor Europene prin care cele doua institutii…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat astazi o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind indeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate in cadrul programului. Despre aceasta a anunțat premierul Pavel…

- Amalia Enache e vedeta de pe coperta numarului de ianuarie Unica, impreuna cu fiica ei de aproape un an si jumatate, Alma. (Foto: Ionut Staicu/UNICA) Amalia si Alma locuiesc intr-o mansarda cocheta din centrul Bucurestiului si ne-au deschis in premiera usa casei pentru sedinta foto. Cele doua isi vor…

- Setea de like-uri pe Facebook e atat de mare incat pana și Facebook s-a saturat. Platforma de socializare vrea ca utilizatorii sa inceteze cu indemnurile la like și sa fie mai chill in abordarea online. Așa ca ce masuri i-au oamenii lui Mark Zuckerberg? Postarile de tip “engagement bait” vor ramane…

- Facebook anunța ca va introduce reclame la inceputul conținutului video de la 1 ianuarie 2018. Reclamele vor avea o durata de sașe secunde și vor debuta la inceputul video-ului. Noile reclame se numesc pre-roll și vor incepe automat de fiecare data cand un filmuleț este vizionat. Pentru moment, aceasta…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului Societatii Romane de Radiodifuziune cu 3 milioane de lei. "In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului…

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- „Chiar daca Universul s-ar chinui miliarde de ani, tot nu ar fi capabil sa creeze o copie exacta a ta”. Aceasta este doar una dintre mesajele pe care,un tata bolnav de cancer le scrie zilnic pe șervetele pe care le pune apoi in pachetul cu mancare de pranz al fiicei sale. Garth Callaghan, in varsta…

- Toata presa de tehnologie din Statele Unite vorbește despre ceea ce ar urma sa fie ințelegerea anului 2017: Apple ar urma sa cumpere aplicația Shazam și, potrivit TechCrunch, vorbim despre un “deal” de 400 de milioane de dolari. Ceea ce e ciudat, pentru ca suma e mult mai mica decat estimarile din 2015…

- Gemenii Winklevoss, care l-au dat in judecata la inceputul anilor 2000 pe Mark Zuckerberg sustinand ca acesta le-a furat ideea pentru Facebook, au strans o avere de peste un miliar de dolari dupa ce au capitalizat cresterea uimitoare a bitcoin, potrivit The Telegraph. Un pariu de 11 milioane…

- Ajuns pe pe cel mai inalt vulcan din America de Nord (Pico de Orizaba – 5631 m), consilierul local Cristian Niculescu Tagarlas a postat pe pagina de Facebook un scurt filmulet cu peisajul de la cei peste 5.600 de metri inaltime, dar si un mesaj referitor la aceasta experienta. Printre altele, liberalul…

- Liviu Pop, ministrul Educatiei Nationale, anunta finalizarea proiectului de hotarare de Guvern prin care vor fi alocate inca 145 de milioane de lei din Fondul de rezerva al ministerului pentru plata sumelor provenite din hotarari judecatoresti. "Am finalizat proiectul de HG prin care, saptamana…

- Consilierul local Cristian Niculescu Tagarlas a ajuns marti, 5 decembrie, pe cel mai inalt vulcan din America de Nord (Pico de Orizaba – 5.631 metri). Cu aceasta ocazie el a tinut sa aduca un omagiu Regelui Mihai I, care a murit in cursul zilei de marti, afisand un drapel al Romaniei pe care era stema…

- Transportul materiilor prime la nivel global a devenit mai scump, ceea ce risca sa diminueze profiturile traderilor si sa majoreze preturile la alimente, sustin analistii de la banca olandeza Rabobank International, informeaza Bloomberg. Indicele Baltic Dry, cel mai cunoscut indicator agregat…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- In 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane de euro), 59 de miliarde de…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe…

- Așa cum este cunoscut deja, primarului Timișoarei ii place sa laude reușitele administrației conduse de el, mai ales daca are și dovezi – fotografii sau imagini video. Un video scurt postat de edilul-șef pe Facebook il arata pe șeful Direcției Edilitare pus la treaba. Culița Chiș schimba…

- Prins in apele din apropierea insulei Grand Manan si a provinciei canadiene New Brunswick, homarul a fost observat de Karissa Lindstrand, in urma cu peste o saptamana. Nici ea, nici restul echipei nu au mai intalnit ceva asemanator. Nu se stie cum a ajuns clestele homarului sa fie „tatuat” cu logo-ul…

- Animația marca Studiourile Pixar, “Coco”, a dat cu incasarile de pamant și este a treia producție dupa numarul de incasari in weekendul Zilei Recunoștinței de pana acum. Succes mai mare in acest weekend au avut doar “Frozen” (incasari de 93 de milioane de dolari in 2013), “Moana” (incasari de 82 de…

- Manifestantii din Piata Victoriei, aproximativ 10.000 de persoane, au ajuns, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, unii protestatari indreptandu-se si catre sediul ministerului Justitiei pentru a-i cere demisia lui Tudorel Toader. Protestatarii au anuntat ca vor…

- Romarm estimeaza pentru acest an exporturi in urcare cu 20%, la 120 de milioane de dolari, precum si o crestere a ponderii livrarilor pentru piata interna la 15%, de la 5% anul trecut, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul general al companiei, Gheorghe Stoica. "Pentru anul 2017…

- Dacia Logan va avea un nou rival: Volkswagen Virtus. Pentru inceput, VW Virtus va fi comercializat in America de Sud, urmand, foarte probabil, sa ajunga in India, iar apoi poate chiar si pe piata europeana. Modelul concernului de la Wolfsburg e construit pe platforma MQB, pe care…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- Fostul ministru al Justiției Raluca Pruna a ironizat coaliția PSD-ALDE, dupa ce Liviu Dragnea a fost pus luni sub urmarire penala de DNA. Aceasta spune, intr-o postare pe Facebook, ca de maine ni se va spune ca 21 de milioane de euro e un prag rezonabil la abuzul in serviciu, facand referire la prejudiciul…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru constituire de grup infracțional, abuz in serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte savarșite in dosarul „Tel Drum” in calitate de președinte al Consiliului…

- 13% dintre conturile Facebook sunt fie false, fie duplicate. 270 de milioane de profiluri aparțin utilizatorilor care au mai mult de un cont, celor care iși ascund identitatea sau, in multe cazuri, sunt profiluri de caței și pisici.

- De asemenea, liderul de la Kremlin a spus ca acuzațiile de dopaj care au dus la interzicerea participarii unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, de la Pyeongchang, par sa aiba ca scop perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor.In urma cu o…