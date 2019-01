Se mentine circulatia in conditii de iarna, dar in siguranta, in Pasul Tihuta.

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna nu se dezminte in ianuarie, iar ninsorile sunt prezente aproape in fiecare zi. Meteorologii anunța ca incepand de duminica dupa-amiaza și pana luni dimineața, aria preciptațiilor, in general moderate cantitativ, va cuprinde vestul, nord-vestul și centrul țarii. In zonele de munte va ninge și se…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna pe sectoarele de drumuri publice din județ, informeaza Prefectura Maramureș, care avertizeaza ca in Pasul Prislop ceața afecteaza vizibilitatea.

- Sarbatorile de iarna reprezinta momentele magice ce reunesc familiile in jurul unui simbol, „bradul de Craciun". Aceste momente raman permanent in amintirea noastra ca unele dintre cele mai fericite clipe petrecute alaturi de cei dragi. Impodobirea bradului si decorarea locuintei cu instalatii de iluminat…

- Pe rețelele de socializare oamenii au început sa posteze fotografii cu prima zapada cazuta în aceasta iarna. Casele și curțile oamenilor au fost acoperite cu zapada și în sfârșit în Cluj se poate spune ca a venit iarna chiar daca mai sunt doar câteva zile…

- Circulatia pe DN 7C - Transfagarasan - se desfasoara, in judetul Arges, in conditii de iarna, pana la kilometrul 104, politistii fiind pregatiti sa intervina pentru a preveni evenimentele care se pot produce in contextul vremii nefavorabile, informeaza news.ro. Potrivit Politiei Judetene Arges,…

- Urmare avertizrii ANM de cod galben de ninsori în marea majoritate a regiunilor rii CFR Cltori informeaz pasagerii s aib în vedere faptul c trenurile vor circula conform reglementrilor specifice condiiilor de iarn la nivelul companiei fiind instituit Comandamentul de Iarn.Pentru preîn...

- Pentru ca uneori iarna poate fi neiertatoare, este foarte important sa te asiguri ca ai luat toate masurile de siguranța posibile pentru a trai in cel mai bun confort pe timpul sezonului rece din an. In timp ce o casa ofera mult mai mult spațiu, dar și flexibilitate, spre deosebire de un apartament,…

- Autostrada Brasov – Bacau (A13) este singura varianta rentabila de legare a Ardealului de Moldova, potrivit unei analize ce a inclus patru trasee peste Carpatii Orientali, au declarat surse oficiale citate de economica.net. Potrivit acestora, autostrada Targu Mures – Iasi – Ungheni nu indeplineste conditiile…