Se marita Britney Spears din nou? Iata ce inel a afisat!

Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears, in varsta de 37 de ani, a aparut pentru prima data pe covorul roșu la brațul iubitului ei, Sam Asghari (25 ani). Cei doi au participat la premiera filmului „Once Upon a Time in Hollywood” din Los Angeles. Deși formeaza un cuplu din anul 2016, Britneay Spears și mai tanarul ei iubit nu…

- Premierul Viorica Dancila a fost sambata la Sulina. Aceasta a profitat de vremea buna și a facut o scurta plimbare pe plaja, desculța și imbracata intr-o rochie inflorata, gen kimono. Viorica Dancila se afla intr-un turneu prin organizațiile din sud estul țarii, vineri avand ședințe cu PSD Galați și…

- Problemele continua pentru Britney Spears. Managerul ei a dezvaluit ca artista ar putea fi nevoita sa renunțe la muzica din cauza starii sale psihice. Britney Spears se lupta de mulți ani cu tulburarile psihice, iar problemele de sanatate ale tatalui sau au ținut-o departe de viața artistica de ceva…

- Ceea ce la inceput parea doar o speculație, iata ca TMZ a demonstrat ca totul e adevarat: Britney Spears se lupta sa iasa de sub curatela tatalui ei. Cantareața a declarat in fața judecatorului, intr-o audiere care a avut loc la Curtea Superioara din Los Angeles, ca Jamie Spears ar fi internat-o cu…

- Britney Spears a cerut sa iasa de sub tutela tatalui sau, motivand ca acesta a internat-o cu forta intr-o clinica de psihiatrie. In timpul unei audieri de la Curtea Superioara din Los Angeles, artista le-a spus judecatorilor ca tatal ei, Jamie Spears, a internat-o fortat intr-o clinica de psihiatrie…

- Cantareața americana Britney Spears a declarat, intr-o audiere care a avut loc la Curtea Superioara din Los Angeles, ca iși dorește sa iasa de sub curatela tatalui ei, dupa ce acesta ar fi internat-o cu forța intr-o clinica de psihiatrie,

- Britney Spears a fost externata din clinica de psihiatrie in care s-a internat in urma cu o luna de buna voie. Artista a fost externata joi si a parasit clinica in compania iubitului ei, Sam Asghari. Surse apropiate cantareței au declarat pentru TMZ ca Britney iși va continua tratamentul medicamentos…

- Dupa ce s-a zvonit ca Britney Spears ar fi internata intr-o clinica de psihiatrie impotriva voinței ei, fanii au luat atitudine și au protestat la Los Angeles pentru externarea starului pop. Aceasta le-a transmis un mesaj video pentru a-i liniști. Britney Spears , in varsta de 37 de ani, s-a internat…