Se mai poate cere astăzi urna mobilă pentru alegeri sau e prea târziu? Conform BEC, cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulata de alegator, trebuie datata si semnata olograf si va cuprinde numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, domiciliul, seria si numarul actului de identitate valabil, precum si adresa la care se afla. Totodata, persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanele care sunt in executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

