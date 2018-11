Stiri pe aceeasi tema

- Cei sapte parlamentari care au spus "nu" sau "pas" proiectului sunt urmatorii: Benga Tudor Vlad – Deputat USR ABTINERE pentru A8 Floroiu Ionel – Deputat PSD Bacau ABTINERE pentru A8 Haratau Elena - Deputat PSD Bacau ABTINERE pentru A8 Ilisanu Claudiu – Deputat PSD Bacau ABTINERE pentru A8 Sotcan Theodora…

- Tema autostrazii Iasi – Tg. Mures continua sa se impuna pe agenda publica. Comisia pentru transporturi din Parlament a adoptat, ieri, un raport favorabil aprobarii unui proiect de lege care prevede construirea autostrazii. Initiativa, sustinuta de peste 70 de parlamentari din toate partidele, a fost…

- ʺEste al doilea pas important pentru acest proiect, dupa ce in cursul anului trecut a fost aprobat de Senat. Speram ca votul comisiei sa fie decisiv in fata colegilor din Camera Deputatilor si sa treaca fara emotii la votul finalʺ, a declarat deputatul Petru Movila, initiatorul propunerii de lege. …

- Potrivit statisticii oficiale, in județul Bacau mai sunt acum 358 de biblioteci, fața de 496, cate erau in 1995. Cu acest numar, Bacaul se plaseaza in topul național, fiind dupa Iași, cu 450 de bilbioteci și Argeș, cu 376. Dar, numarul cititorilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din Romania din data de 13 septembrie, au fost analizate publicațiile culturale care au depus dosare pentru menținerea, respectiv obținerea egidei U.S.R. In urma votului, membrii Comitetului Director au decis sa isi pastreze egida Uniunii publicatiile…

- Proiectul autostrazii Iasi - Tg. Mures este eligibil pentru finantare si in urmatorul exercitiu bugetar european. Informatia apare intr-un raspuns al comisarului Corina Cretu la o scrisoare adresata de europarlamentarul Sorin Moisa. Cretu spune clar, din nou, ceea ce guvernul nu pare (sau nu vrea) sa…

- Șase hunedoreni vor primi diferite sume de bani din partea Guvernului, cu titlul de ajutoare de urgența. Sumele sunt cuprinse intre 500 și 20.000 de lei. Cea mai mare suma, respectiv 20.000 de lei ii va fi alocata unei familii din municipiul Petroșani. “Majoritatea persoanelor din familiile…

- Numarul firmelor cu capital strain inmatriculate, in luna iulie 2018, in județul Brașov a scazut ușor fața de luna iunie 2018, cand au fost inmatriculate 19 societați. Cu toate acestea, potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Brașov, in luna iulie 2018, județul Brașov s-a situat pe primul…