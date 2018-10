Stiri pe aceeasi tema

- CSU CRAIOVA - FCSB. Nicolae Dica și jucatorii roș-albaștri au motive de bucurie inaintea meciului CSU CRAIOVA - FCSB, care va avea loc, duminica, de la ora 21:00, in direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. CSU CRAIOVA FCSB. "Casa inchisa" la derby-ul din Banie: cand se joaca si unde…

- CSU CRAIOVA FCSB. Biletele au fost epuizate cu trei zile inainte de meci, asa ca pe "Ion Oblemenco" sunt asteaptati 30.000 de fani. Joi dimineata mai erau doar cateva sute de bilete, la tribuna I, care au fost vandute in cateva ore. Aproximativ 20.000 de bilete au fost puse in vanzare, restul de…

- Gigi Becali a explicat de ce vorbește atat de mult in ultima vreme despre transferurile lui Alexandru Mitrița și Nicușor Bancu de la CSU Craiova, deși duminica e meciul direct dintre FCSB și olteni. "I-am laudat pe Mitrița și Bancu pentru ca sunt cei mai buni jucatori romani din campionat. Eu vorbesc…

- FC Viitorul sustine sambata, 22 septembrie, de la ora 21.00, meciul din etapa a noua a Ligii 1, intalnind in deplasare CSU Craiova. Inaintea celor doua partide de ieri din runda, FC Viitorul se afla pe locul sase, cu 13 puncte, iar echipa din Banie ocupa pozitia a opta, cu 11 puncte. "Va fi un meci…

- CFR si FCSB joaca diseara, ora 21:00, in derby-ul etapei a 8-a a Ligii 1 Betano. In sezonul trecut, cele doua au incheiat de fiecare data la egalitate, chiar daca s-au duelat de patru ori, scorul fiind identic 1-1. Acum, insa, ros-albastrii ar putea da lovitura in Gruia.

- CSM Campia Turzii ar putea fi prima echipa care se retrage din actuala ediție a Ligii 4 la fotbal, dupa doar doua etape disputate. Oficialii CSM-ului au acuzat dur arbitrajul de la jocul cu Olimpia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Etapa a doua a Ligii a III-a programeaza astazi, pe Areni, primul derby județean al ediției de campionat 2018-2019, Foresta urmand sa primeasca, de la ora 17.00, replica celor de la Șomuz Falticeni. Pentru gruparea suceveana acesta este primul meci de campionat de la retrogradarea din eșalonul ...

- Descoperita in atac prin plecarile lui Baluta si Gustavo, U Craiova incearca sa-si rezolve problema ofensivei prin aducerea golgheterului in activitate al Ligii 1. Oficialii din Banie il vor cu insistenta pe atacantul Andrei Cristea