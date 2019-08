Se lucrează la fațada de la „C.D. Loga” Cine circula in prezent pe strada C.D Loga din Caransebeș poate vedea schelele inalțate pe aceasta parte a Colegiului Național cu același nume. Constructorii au dat jos vechea tencuiala, au curațat zidurile și au inceput sa aplice noua tencuiala, nu inainte de a-și lasa cateva repere pentru a putea respecta elementele ce fac parte din fațada imobilului, condiție impusa de statutul de monument istoric al imobilului. Potrivit reprezentanților municipalitații, de saptamana viitoare va fi montata schela și pe partea cladirii de pe strada Ardealului, urmand ca și acolo sa inceapa refacerea fațadei,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

