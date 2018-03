Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Suceava a eliberat primele carduri de incarcare a masinilor electrice detinatorilor unor astfel de autovehicule, a anuntat primarul Ion Lungu. Mai exact au fost eliberate doua carduri pentru ca in prezent in municipiul Suceava sunt doar doua masini electrice. Cei doi suceveni au…

- In prima decada a lunii februarie, administratia de la Voinesti a semnat doua contracte de finantare pe fonduri europene prin GAL Valea lalomitei. Este vorba despre proiectul intitulat „Modernizare prin asfaltare Targ saptamanal in satul Voinesti”, proiect pentru care s-a finalizat procedura de achizitie…

- Liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia discuta cu administratia inlocuirea tichetelor de Pasti cu unele dedicate Zilei Internationale a Muncii - 1 Mai. Propunerea ar fi venit luni din partea sindicatelor, urmand a fi rediscutat...

- Festivalul reunește nume sonore internaționale și naționale pe trei scene: Amazon, Safari și Tropical. Sub umbrela generoasa a muzicii electronice, evenimentul adapostește mai multe subgenuri: de la indie pop, synth pop, la electronica, house, disco, techno, reggae, bass și dub. Pe…

- Au intrat in al cincilea an de parteneriat, dar tot timpul e loc de premiere pentru perechea Horia Tecau și Jean-Julien Rojer. Ei au reușit ieri sa-și apere trofeul cucerit in 2017 la Dubai, dupa o saptamana perfecta. Pana la aceasta performanța, romanul și olandezul stransesera impreuna 16 trofee,…

- Victor Slav, primele declarații dupa operația la picior. Iubitul Biancai Dragușanu s-a accidentat la schi și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Realizatorul tv a vorbit despre momentele grele prin care trece. Victor Slav s-a accidentat grav, la munte , iar acesta a fost nevoit sa ajunga pe mana medicilor.…

- Irina Nicola, fosta componenta de la A.S.I.A, a nascut in secret, in Austria. Artista are o fetița care a primit nota 10 la naștere, are 52 de cm si 3,250 grame. Micuta se numeste Maria. Irina Nicolae este casatorita cu Marius Vizer, presedintele Federației Internaționale de Judo, iar acum cei doi…

- Marca de lux britanica Aston Martin va fi reprezentata oficial in Romania din primavara anului 2018, prin familia Bazac, inaugurarea primului showroom fiind planificata pentru luna Aprilie. In Romania circula pe strazi aproape 150 de automobile Aston Martin, deci deja exista un parc auto pentru activitatile…

- Avertizarea Cod portocaliu de frig emisa de Administrația Naționala de Meteorologie se prelungeste și in județul Bacau. Astfel, pana pe data de 2 martie 2018, ora 20.00, valul de frig va fi in intensificare, gerul va fi persistent chiar și pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018. BerbecBucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce

- Babele de martie sunt asociate în folclorul românesc cu legenda Babei Dochia. Conform traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele îti poate oferi indicii pretioase ale viitorului care te asteapta…

- Spectacolul Strigate și șoapte revine in programul Teatrului Maghiar Teatrul Maghiar de Stat Cluj reia, in stagiunea 2017/2018, spectacolul de succes Strigate și șoapte de Ingmar Bergman, pus in scena de Andrei Șerban. Prin reprogramarea acestei producții, Teatrul Maghiar aduce un omagiu cunoscutului…

- Linia tramvaiului 41, cea mai rapida legatura a cartierului bucursetean Drumul Taberei cu restul orasului, va fi deviata din primavara aceasta pana in vara anului 2019 pentru construirea unui pasaj de legatura cu metroul.

- Strategia impusa de Gigi Becali, de a nu folosi jucatorii de baza in ultimele doua meciuri din grupa, a facut ca FCSB sa piarda primul loc, culoar de care Plzen a profitat si e acum in optimile de finala. Calificarea intre cele mai bune 16 formații din Europa League n-a fost pierduta joi seara, pe "Olimpico",…

- Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”- Primaria Alba Iulia va organiza marți, 27 februarie 2018, de la ora 18, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, un eveniment dedicat artei, in care armonia culorilor se va impleti cu cea a sunetelor. Artistul plastic Rodica Pungea va aduce in atenția publicului…

- Shaq Fu: A Legend Reborn, de la Big Deez Productions, va sosi pe PlayStation 4, PC, Xbox One și Switch in aceasta primavara, au anunțat Saber Interactive și Wired Productions. Sequel-ul clasicului 2D brawler, lansat in anii ’90, va sosi atat retail cat și digital și-l are cap de afiș…

- Chiar daca statiile si tunelurile sunt aproape gata, la finisaje mai este de munca. In plus, achizitia sistemului de siguranta a traficului este deocamdata blocata de o contestatie depusa la Tribunalul Bucuresti. Cand va fi gata, pe noua linie de metrou vor circula trenuri vechi. Abia in doua luni Metrorex…

- Aston Martin se pregatește sa termine lucrarile de construcție la fabrica sa din Țara Galilor, acolo unde va fi produs primul lor SUV. Crossoverul DBX va avea primele prototipuri pana la sfarșitul acestui an.

- HTC a incheiat decent un an 2017 care nu se anunta prea reusit pentru compania din Taiwan. Dupa succesul partial al lui U11, o lovitura mai mare de imagine a fost colaborarea cu Google in ceea ce riveste realizarea terminalelor Pixel 2 si Pixel 2 XL, parteneriat care s-a lasat si cu achizitia a 50%…

- Povestea ei incepe, poate, din momentul in care s-a inscris in AIESEC (cea mai mare asociatie de tineri din lume). Andrada este din Sighetu Marmatiei, dar este studenta in Oradea, anul III la Stiinte Economice, profilul Management. Sau, de fapt, povestea ei incepe mai degraba de acasa, din…

- Prima ședința plenara a Parlamentului din sesiunea de primavara 2018 va avea loc joi, 8 februarie. Decizia a fost luata de Biroul permanent al Parlamentului, care s-a convocat, astazi, in prima ședința din acest an.

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018. "In ceea ce priveste data la care ar…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- Se zvoneste ca anul acesta vine sfarsitul lumii! Unii spun ca in martie, prin primavara, altii ca in iunie. Un lucru este insa cert: daca Apocalipsa nu va putea fi evitata, mierea, un produs care contine circa 500 de...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice imagini cu lucrarile in desfasurare pe loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes – Turda. Acestea sunt tronsoanele de la Sebes si pana la Aiud, care ar urma sa fie finalizate cel mai tarziu anul viitor.

- BNR ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala, a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale."Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa…

- Eugen Stan a povestit, la audieri, ca in dimineața zilei de vineri, 5 ianuarie, a vrut sa mearga la un targ de vechituri, in Valea Cascadelor, informeaza observator.tv. Barbatul a spus ca voia sa mearga la un prieten, Adrian, care urma sa-l insoțeasca. Polițistul nu a știut, insa, sa spuna…

- Relatia dintre oameni si plante este una foarte stransa, iar efectele pe care acestea le au asupra noastra sunt semnificative. Potrivit unor studii, in zonele in care se gasesc multe spatii verzi au loc mai putine infractiuni, iar angajatii care au birourile decorate cu plante sunt cu 15% mai productivi.…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii intr-un lift din cartierul Drumul Taberei, din București, a fost prins de polițiști dupa ce o colega a alertat anchetatorii. Pedofilul a fost dat pe mana polițiștilor de o colega de-a sa care duminica, in jurul orei 17:30, a sunat și a spus ca barbatul…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Duminica a fost una dintre cele mai calde zile de ianuarie din istoria masuratorilor meteo, temperaturile maxime fiind aproape de 19 grade. Potrivit HotNews.ro, cel mai cald a fost la Lugoj, dar in alte cateva orase s-au depasit 17 grade, ...

- Timbrul de mediu va reveni in acest an, dupa toate probabilitațile, dar sub o alta forma. O inlocuire a taxei pe care posesorii de autovehicule o plateau sub forma timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a acestui an, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- In 2018, vom avea parte de 13 zile libere legale, iar din fericire, multe dintre acestea cad in cursul saptamanii. Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o…

- Vremea in 2018. Prognoza meteo pentru primele trei luni ale anului. Meteorologii prognozeaza pentru primele doua luni ale anului viitor, la noi in tara, temperaturi si precipitatii apropiate normalului perioadei, iar pentru martie, temperaturi pozitive si ploi. In prima luna a anului viitor, temperaturile…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere, iarr in cazul in care guvernul va aproba și cateva zile intercalate cu zilele de odihna din weekend vor fi in total 21 de zile libere. In cel mai fericit caz vor fi 5 minivacanțe, cea mai scurta de trei zile și cea mai lunga de 5 zile. Zilele…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters.

- Ei bine acum Guvernul doreste o noua modificare a taxelor auto, respectiv dupa ce a scos la inceputul anului infama taxa auto pentru masinile aduse din afara tarii, taxa contestata in cele mai mare foruri din Uniunea Europeana. Politica de stat asupra celor care detin o masina a fost…

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din regat.

- Gigi Becali dezvaluie ca are planuri mari pentru FCSB și a dezvaluit ca vrea sa-l transfere pe Alexandru Baluța, atacantul celor de la CSU Craiova, pe care l-a dorit și in vara. "Mi-am propus sa fac o echipa puternica, o unitate de elita, pe viitor. Vreau sa ne batem de la egal la egal cu echipele mari.…

- In 2018, dintr-un total de 14 zile de sarbatoare in care nu se lucreaza, 11 vor pica in timpul saptamanii si 3 in weekend. Comparativ cu 2017, cand au fost mai multe minivacante, dupa ce Guvernul a dat zile libere pentru weekend-uri prelungite, anul viitor vor fi mai putine zile nelucratoare. Potrivit…

- “Raposatul” timbru de mediu ar putea avea, in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), un inlocuitor. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat zilele trecute in cadrul audierilor din comisiile de…

- In proiectul de buget pe 2018 trimis spre aprobare in Parlament, Ministerul Transporturilor a alocat sume insuficiente pentru mai multe proiecte importante de autostrazi. Un astfel de exemplu este "ciotul" de 3 km de la intrarea A3 in București in zona Petricani, unde pentru 2018, cand ar trebui finalizata…

- Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi, a declarat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Oficialul s-a intalnit cu sindicatele angajatilor din penitenciare, la Penitenciarul Vaslui,…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei. Potrivit cerintelor de la licitatia ce urmeaza…