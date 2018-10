Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu a prezentat joi in apropiere de localitatea Greceanca, situația proiectelor și lucrarilor de imbunatațire a infrastructurii rutiere din Județul Buzau. Proiectele de reabilitare și modernizare a drumurilor județene, desfașurate anul acesta de Consiliul Județean Buzau, au fost derulate atat din fonduri proprii, cat și din surse guvernamentale și europene. Pana in octombrie 2018 in județul Buzau s-au finalizat execuțiile covoarelor asfaltice pe mai multe drumuri județene: DJ 203A – Margaritești, DJ 220 Racovițeni-Murgești, DJ 203 Balaceanu,…