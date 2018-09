Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Primariei Timișoara au luat decizia de a inchide circulația in sensul giratoriu din Piața Maraști și pentru mijloacele de transport in comun. Potrivit unui comunicat transmis de Societatea de Transport Public Timișoara, nu se va putea circula intre 7 și 9 septembrie. In aceste conditii,…

- E agitatie, astazi, la ghiseele ANAF din Timisoara, in ultima zi de depunere a documentelor pentru restituirea taxei auto. Peste 6.000 de cereri au fost depuse, doar in ultimele zile. Astazi este ultima zi in care proprietarii masinilor care au platit taxa auto pot solicita statului banii inapoi. “Sunt…

- Mobilizare de forțe, astazi, pe șantierul din intersecția din Piața Maraști, unde a fost inchis traficul rutier, cu excepția mijloacelor de transport in comun. In jurul pranzului, mai multe utilaje, precum și numeroși muncitori au putut fi observați in sensul giratoriu care ar trebui sa fie largit la…

- Primaria Municipiului Pitesti anunta ca, in perioada 21-24 august ,Administrația Domeniului Public Pitești executa lucrari de reparații parțiale pe Calea Craiovei, sens de urcare, de la intersecția cu bd.Frații Golești pana la intersecția cu str.Vasile ...

- In aceasta perioada, Administrația Domeniului Public Pitești executa lucrari de reparații, precum și refacerea marcajelor rutiere pe Calea Craiovei, sensul de urcare, incepand de la intersecția cu bulevardul Frații Golești pana la intersecția cu strada Vasile Parvan. Conducatorilor auto le este recomnadat…

- De maine, circulatia pe drumul dintre Caransebes si Baile Herculane va fi ingreunata pentru ca in zona vor fi facute lucrari la carosabil. Drumarii vor lucra intre Cornea si Caransebes. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a anuntat ca incepe, maine, lucrarile de tratamente bituminoase…

- Muncitorii de la SDM au reluat lucrul in Piața Maraști. Sunt acoperite, in aceste zile, șanturile sapate paralel cu Parcul Botanic. In zona s-a stat in așteptare mai multe saptamani, pana cand arheologii și-au dat OK-ul. Șantierul trebuie incheiat pana la inceperea anului școlar. Angajații SDM au inceput,…

- Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara. Traseul liniei de autobuz Expres 8 a fost modificat, incepand de astazi. Asta pentru ca muncitori ai Societații de Drumuri Municipale lucreaza pe B-dul Mihai Viteazu. “Avand in vedere lucrarile de asfaltare efectuate de catre Societatea…