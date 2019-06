Se lichidează stocul. Unde pleacă Intersport Rafturile magazinului Intersport din complexul comercial Aurora sunt din ce in ce mai goale. Motivul, retailerul de articole și echipamente sportive se muta, insa nu departe de actualul sediu. Sunt reduceri mari la Intersport in aceasta perioada, insa cea mai mare parte a marfii a fost deja vanduta. Clienții au luat cu asalt magazinul in […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Radu, 32 de ani, nu mai avea garantat postul de titular Lazio, de aceea i s-a sugerat sa plece. „Vrea sa se simta important, nu sa joace in 20 de meciuri. E un lider", explica fostul mijlocas Rambaudi. Despartirea iminenta de Lazio dupa 11 sezoane si jumatate nu este pentru fundațul Stefan Radu…

- La Mamma Mia mancarea clienților care stau la terasa din parc este adusa cu greu de chelneri. Aceștia cara zilnic tavi pe care abia le țin printre mașini pentru a le servi clienților comenzile. Este incredibil cum aceștia reușesc sa mearga cu tavile pline cu farfurii cu mancare. Parca printr-un noroc…

- Motivul pentru care divorțeaza cei mai mulți romani nu este violența conjugala sau dependența de alcool – peste aceste probleme oamenii sunt tentați sa treaca. Cea mai „populara” cauza de divorț in Romania este infidelitatea.

- Turneul de tenis feminin ramane la Bucuresti si in 2019, dupa ce federatia de tenis din Ungaria a blocat mutarea, desi proprietarul licentei, Jeno Marky, semnase un acord cu guvernul maghiar, informeaza Mediafax. Turneul WTA de la Bucuresti a debutat in 2014. De atunci, la Arenele BNR au triumfat Simona…

- In cadrul emisiunii „iUmor”, de sambata seara, Mihai Bendeac a marturisit pentru prima oara ca se teme sa nu se ingrașe. Motivul nu ar fi mancarea, ci faptul ca rade foarte mult la filmari. „Ieri insa, am ras! Deși nu am mancat atat de mult, m-am ingrașat un kilogram și jumatate de ieri pana azi. Devin…

- O romanca din Italia care lucra ca ingrijitoare intr-o casa din Italia, a fost omorata cu sange rece de fiul batranei de care avea grija. Tragedia s-a petrecut in anul 2014, atunci cand Maria Rastașanu a fost spulberata de mașina pe care barbatul o conducea. In urma anchetelor poliției, s-a dovedit…

- Directia de Sanatate Publica Constanta a fost data in judecata de cinci angajati ai institutiei. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Constanta pe 29 martie. Astfel, potrivit portalului instantelor de judecata, dosarul inregistrat la data de 29 martie are ca materie litigii de munca, partile din…

- Unul dintre cele mai mari mistere il reprezinta fiul ei, Catalin Negreanu, cel care nu s-a ingrijit mai deloc de cea care i-a dat viața. Mai mult, dupa moarte, el i-a incalcat toate dorințele mamei sale. A decis sa nu o inmormanteze, a incinerat-o, apoi i-a lasat urna cu cenușa la crematoriu.…