Se lanseaza unicul card de reduceri dedicat in exclusivitate persoanelor cu dizabilitati! Asociatia Persoanelor cu Dizabilitati "Well" lanseaza unicul card de reduceri pentru bunuri si servicii, dedicat in exclusivitate persoanelor cu dizabilitati din Romania, denumit WellCard. Proiectul continua lupta organizatiei in scopul caritabil al ajutorarii persoanelor cu dizabilitati si pentru integrarea lor in munca, in viata sociala si economica.



WellCard isi propune atragerea marilor retaileri de produse si a furnizorilor de servicii medicale din tara in vederea participarii si dedicarii lor la aceasta cauza prin acordarea de reduceri de preturi, luand in considerare partea activa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

