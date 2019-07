Bani pentru producătorii din sectorul agricol și pomicol

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat o nouă sesiune de primire a cererilor de finanțare pentru înființarea și funcționarea grupurilor de producători în sectorul ... The post Bani pentru producătorii din sectorul agricol și pomicol appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]