- Prima televiziune 4K din Romania va incepe sa emita sambata, 24 noiembrie, unele meciuri de fotbal, transmisiuni din motorsport și documentare la calitate 4K, a anunțat vineri RCS&RDS. Pentru moment, Digi 4K, prima televiziune din țara care emite Ultra HD, va fi disponibila pentru abonații Digi TV (cablu…

- Platforma online ProTVPLUS.ro si TRU [the real you], cel mai nou hub dedicat creatorilor de continut, lanseaza cel mai ambitios proiect al anului: Viata bate vlogul , un reality show in care protagonisti sunt sapte dintre cei mai puternici influenceri din Romania, alaturi de un new commer in zona de…

- Prima statie de televiziune nationala cu tematica medicala va fi receptionata de clientii operatorilor Telekom, AKTA, UPC si altii in pachetul digital de baza Familia, incepand cu 22 octombrie. Statia este un proiect al Grupului Evenimentul Romanesc, care detine mai multe operatiuni in audiovizualul…

- Monica Tatoiu a aratat la o emisiune de televiziune ce conține frigiderul pe care il are acasa. Femeia de afaceri Monica Tatoiu este recunoscuta pentru faptul ca nu ascunde nimic și se arata in fața lumii exact așa cum este. In cadrul unui reportaj pentru emisiunea Vorbește lumea, de la postul de televiziune…

- Atunci cand credeam ca nimic nu ne mai poate surprinde, Conchita de Romania a lansat o veste-bomba in showbiz. Vedeta s-a gandit sa se apuce de muzica, iar intențiile sunt cum nu se poate mai serioase.

- Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, a declarat ca Romania este criticata de Comisia Europeana pentru sistemul de plata defalcata a TVA. Manolescu susține ca acest sistem ar trebui abrogat, deoarece nu a adus beneficii. „Din cate stim, exista un numar de scrisori, o corespondenta…

- Uber va lansa in Romania o noua aplicație disponibila in București, Cluj Napoca, Brașov și Timișoara, incepand cu aceasta saptamana, anunța reprezentanții companiei intr-un comunicat transmis joi, conform Mediafax.Potrivit companiei, noua versiune a fost construita pe baza ideilor și a feedback-urilor…