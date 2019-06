Se lansează o nouă criptomonedă românească: Este disponibilă FĂRĂ INTERNET O noua criptomoneda, ORACOL XOR, creata de catre doi antreprenori romani, care permite un model inovator de tranzacționare doar prin telefonie mobila, fara conexiuni la Internet, va fi lansata la București, arata un comunicat. “Acest proiect, inceput in urma cu doi ani, impreuna cu un alt partener roman, a fost lansat la nivel de oferta inițiala la 1 iunie și avem deja cereri de pe patru continente. Principalul avantaj pentru viitorii investitori, alaturi de valoarea acestei criptomonede, este acela ca vor putea tranzacționa ORACOL XOR doar prin rețele telefonice GSM, fara Internet”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

