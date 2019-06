Se lansează cea mai puternică rachetă din lume Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume, a companiei SpaceX, deținuta de miliardarul Elon Musk, va fi lansata marti, la ora 6.30 GMT, de la Centrul spațial Kennedy din Florida, SUA, potrivit space.com, conform Mediafax. Compania a anuntat pe platforma de micro-blogging Twitter ca are la dispozitie o fereastra de lansare de trei ore.



Racheta are ca misiune sa plaseze pe orbita 24 de sateliti, inclusiv de la NASA, de la The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), The Planetary Society si mai multe universitati. Aceasta va fi prima lansare pe timp de noapte a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

