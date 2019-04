"Trendul fara carne devine tot mai mare", a declarat purtatorul de cuvant al McDonald's, Philipp Wachholz.



Burgerul vegan nu va fi insa disponibil in Austria si Elvetia.



Grupul de lobby ProVeg a promovat ani de zile extinderea optiunilor vegane in lanturile de restaurante de tip fast-food, in special in restaurantele unde se mananca burgeri, in care de cele mai multe ori singura alternativa pentru un vegan este sa consume cartofi prajiti, potrivit Agerpres.