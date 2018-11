Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic (56 de ani) si-a intrat repede in rolul de antrenor-manager al lui Dinamo, dupa ce finantatorul echipei, Ionut Negoita, i-ar fi dat acestuia mana libera la echipa. ”Puriul” a reziliat deja contractele a patru jucatori: Mezague, Delorge, Grozav si Subotic, iar din...

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a promis ca echipa va fi intarita cu mai mulți jucatori in perioada urmatoare pentru a crește șansele echipei de a prinde play-off-ul. Totuși, "Puriul" a primit și un avertisment din partea patronului Ionuț Negoița: "Avem un lot prea stufos, platesc 27 de fotbalisti.…

- Victor Pituca e sceptic in privinta unei schimbari in bine la Dinamo dupa venirea lui Mircea Rednic pe banca trupei din Stefan cel Mare. Fostul fotbalist din Orodel considera ca Rednic e nevoit sa aduca jucatori valorosi care sa-l ajute in tentativa de a urca in playoff. Gruparea patronata…

- Mircea Rednic a fost numit luni oficial antrenor la Dinamo si a declarat ca a venit cu sufletul la echipa la care s-a format ca jucator si ca nu a fost atras de aspectul financiar.“Sunt in aceleasi relatii cu Ionut Negoita, nu am vorbit cu el pana acum, doar cu David. Nu mai exista orgolii,…

- Mircea Rednic a fost prezentat la Dinamo intr-o conferinta de presa organizata la Saftica. Pe langa declaratiile referitoare la clauze, contract si transferuri, antrenorul a vorbit si de Mihai Stoica si oferta primita de la Gigi Becali, intens mediatizata in ultimele zile

- Mircea Rednic a antrenat ultima oara pe Dinamo in sezonul 2015/2016 și a plecat dupa ce Ionuț Negoița nu a fost de acord sa ii ofere control total asupra transferurilor. De aceasta data, odata cu revenirea in Ștefan cel Mare, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro, afaceristul de la RIN i-a transmis…

- Dinamo i-a platit 10.000 de euro lui Claudiu Niculescu si l-a eliberat din functia de antrenor, care va fi preluata de Mircea Rednic. Fostul antrenor al lui Dinamo a oferit si prima reactie dupa ce a iesit de la intalnirea cu conducerea clubului. Pentru a trece mai usor peste dezamagire, lui Niculescu…

- Claudiu Niculescu (42 de ani) va conduce sambata amicalul de la Ștefanești, dupa care iși va lua ”la revedere” de la jucatori. Mircea Rednic, noul antrenor al echipei, dupa cum a anunțat gsp.ro in exclusivitate , iși va incepe oficial activitatea la Dinamo de duminica. Conform Gazetei Sporturilor, președintele…