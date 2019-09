Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat pentru MEDIAFAX ca din punctul lui de vedere exista o a treia victima deoarece indiciile pe care le are arata ca anchetatorii evita un scandal. Avocatul spune ca sunt și bijuterii care ar indica o a treia victima.„Din punctul meu de vedere exista…

- Anchetatorii au gasit, luni, ramasite umane intr-o padure de langa Caracal, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Surse judiciare au declarat ca anchetatorii au gasit, luni, intr-o…

- Surse judiciare sustin ca acesta le-a indicat anchetatorilor un loc dintr-o padure din Caracal, iar acolo s-au gasit mai multe oase. Anchetatorii au ridicat aceste oase si le vor duce pentru a compara ADN-ul, informeaza Antena 3.

- Alicia s-a sinucis dupa ce a lasat o scrisoare familiei in care isi explica gestul spunandu-le ca oricum “urma sa moara la un moment dat”, prin urmare nu mai avea niciun rost sa traiasca. Trupul neinsufletit al tinerei a fost gasit de un barbat care facea sport in zona respectiva, la ora 08:15…

- Politia Metropolitana din Londra, cunoscuta si sub numele de Scotland Yard, a raportat sambata ca pagina sa web, contul de Twitter si cel de email au fost tinta unui atac cibernetic, informeaza Press Association si EFE, preluate de Agerpres.

- Un barbat a murit taiat de tren in Dej, in noaptea de sambata spre duminica. Victima are in jur de 50 de ani și pana in prezent nu a fost identificata. Salvatorii care au ajuns la fața locului nu au putut decat sa constate decesul. Accidentul a avut loc in Dej-Triaj, in jurul orei 01:30. In urma apelului…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anunta lansarea noii sale pagini de web. Aceasta este disponibila la adresa http://ambasada-romaniei.co.uk/ si dispune de o versiune optimizata pentru mobil. Noua pagina de web a misiunii diplomatice a Romaniei la Londra a fost…