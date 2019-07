Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Meteorologie (ANM) anunta canicula si disconfort termic accentuat, dar si avertizari cod portocaliu si galben de vijelii si ploi in jumatatea sudica a tarii. Vantul va ajunge la rafala la 90 km/h in judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta si se anunta caderi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, de la ora 10.30 pana marti la ora 23.00. Sambata este Cod portocaliu de ploi in Suceava, Botosani, Neamt si la munte, in Bistrita-Nasaud si Maramures, iar, de duminica pana luni, in judete…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi atentionari Cod galben de ploi si vijelii, prima valabila marti, pana la ora 23:00, in 39 de judete si Municipiul Bucuresti, iar cea de-a do...

- Vremea este la extreme in Romania, de la temperaturi de pana la 40 de grade Celsius, la ploi torențiale in doar cateva ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe județe din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp mai multe avertizari de vreme severa imediata pentru 15 judete. Potrivit meteorologilor, fenomene meteo periculoase se manifesta acum in 15 judete, cum ar fi grindina de dimensiuni mari si medii, vijelie puternica, frecvente descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica valabila in intervalul 06 iunie, ora 10 ndash; 10 iunie, ora 10 . Fenomene vizate sunt manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, un Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in patru judete din zona Moldovei, precum si o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in 29 de judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 1 iunie, ora 10:00…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, valabila luni intre orele 14.00-23.00, pentru jumatatea de est a țarii, inclusiv Capitala. Sunt anunțate ploi torențiale, grindina și vigelii. O a doua avertizare este valabila pana marți seara, informeaza Mediafax.Prima ...