- Gerul a pus stapanire pe Romania, in noaptea de sambata spre duminica. In București au fost -15 grade spre dimineața, chiar și mai frig in alte regiuni ale țarii. Meteorologii au inregistrat temperaturile minime ale acestui sezon iar vremea nu se va schimba prea mult in urmatoarea perioada. S-au inregistrat…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in debutul ultimei luni de iarna, 14 ianuarie - 11 februarie 2019. Potrivit meteorologilor, vremea la inceputul lunii februarie va fi mai calda decat normalul perioadei, mai ales in sud-estul tarii. Prognoza meteo 14 - 21 ianuarie 2019 Valorile termice vor fi…

- Boboteaza a trecut, dar noi inca avem parte de nopti extrem de reci si de zile cu temperaturi de inghet. Au fost aproape – 24 de grade in anumite zone ale țarii, iar la Cluj-Napoca temperaturile au scazut nopțile trecute pana la -16 grade Celsius. Meteorologii spun ca temperaturile vor crește zilele…

- Am avut parte de cea mai friguroasa dimineața din acest an, la Timișoara. Potrivit meteorologilor, la ora 08.00, termometrele au aratat, in capitala Banatului, -12 grade Celsius. Temperaturile urmeaza sa creasca pe parcursul zilei, insa nu vor fi mai mult de -2 grade Celsius la Timișoara, iar dupa-masa…

- Meteorologii au anuntat prima prognoza meteo din 2019. Conform estimarilor facute pana in 13 ianuarie, miercuri este ultima zi in care temperaturile maxime sunt pozitive, apoi mercurul va scadea, astfel ca intre 3 si 7 ianuarie se vor situa intre -2 si 0 grade. In data de 8 ianuarie vremea se va incalzi…

- Vremea de schimba radical de vineri seara. Meteorologii anunta ca pana duminica seara, precipitatiile se vor extinde in cea mai mare parte a tarii, fiind asteptate ninsori, lapovita, ploi si polei.

Meteorologii de la ANM anunță ca de la inceputul saptamanii temperaturile vor incepe sa scada și se anunța ninsori.

- Iarna incepe sa iși faca simțita prezența, iar meteorologii anunța o racire a vremii, incepand de maine, in mai multe zone din țara. Temperaturile vor scadea pana la minus 17 grade, cele mai scazute temperaturi inregistrate pana acum, in acest sezon. Capitala și alte 16 județe din sudul și sud-estul…