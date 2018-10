Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a plecat aseara, cu avionul, la Bucuresti, iar astazi, in cursul diminetii, va ajunge, tot pe calea aerului, la Cluj, unde vineri joaca in compania formatiei locale CFR. Pentru meciul din penultima etapa a turului sezonului regulat, antrenorul principal al iesenilor, Flavius Stoican,…

- Meciurile Gaz Metan Medias - CFR Cluj, Dunarea Calarasi - FCSB, Politehnica Iasi - FC Viitorul Constanta si FC Hermannstadt - FC Voluntari se anunta a fi cele mai interesante dueluri din optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate, vineri, la Casa Fotbalului.…

- Astazi au fost stabilite meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Dinamo va juca impotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, din Liga a III-a, in timp ce vicecampioana FCSB merge la Calarași, pentru disputa cu nou-promovata in elita, Dunarea. Iata și celelalte partide din programul…

- Politehnica Iasi pregateste meciul din etapa a VII-a a Ligii I de fotbal, cu echipa Concordia Chiajna. Gruparea ieseana nu are probleme serioase de efectiv, antrenorul Flavius Stoican avand la dispozitie, cu o exceptie, intreg lotul de jucatori. "La meciul cu Chiajna nu ne vom putea baza pe Ionut…

- The 4th round of the 2018-2019 League I football edition the matches of which took place Friday to Monday ended with the following results: FC Botosani - AFC Astra Giurgiu 1-1 (1-1) CS Concordia Chiajna - FC Hermannstadt 2-0 (1-0) ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Politehnica Iasi 3-0…

- Programul etapei este urmatorul: Vineri, 17 august Ora 21.00 CSM Politehnica Iasi - AFC Botosani Sambata, 18 august Ora 18.00 AFC Astra - Dunarea Calarasi Ora 21.00 FC Viitorul - CS Gaz Metan Medias Duminica, 19 august Ora 18.00 FCSB - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 21.00 CFR 1907 Cluj - FC Dinamo 1948…

- Politehnica Iasi pregateste meciul cu FCSB, din etapa a III-a a Ligii I de fotbal, care va avea loc duminica. Antrenorul iesenilor, Flavius Stoican, se gandeste sa mizeze in disputa cu echipa bucuresteana pe un modul cu trei stoperi. Tehnicianul a mers pe un asemenea dispozitiv in acest sezon, in…

- Programul Ligii 1 – sezonul 2018/2019 Etapa a 3-a 03 AUG ’18, 21:00 Universitatea Craiova FC Botosani 04 AUG ’18, 18:00 AFC Astra Giurgiu – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 04 AUG ’18, 21:00 CFR 1907 Cluj – CS Concordia Chiajna 05 AUG ’18, 18:00 AFC Hermannstadt – Dunarea…