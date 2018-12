Stiri pe aceeasi tema

- Avarii cauzate de vremea rea În judetul Timis, 15 scoli sunt închise si joi, pentru ca nu au curent electric, apa si caldura, din cauza avariilor cauzate de vremea rea de la sfârsitul saptamânii trecute. În mai multe localitati, printre care si orasul Faget,…

- La Lugoj, unde 45.000 de locuitori continua sa nu aiba curent, dupa ce și-au petrecut noaptea in frig și bezna, a avut loc Comitet pentru Situații de Urgența. Prefectul de Timiș, Eva Andreaș, a mai solicitat secretarului de stat MAI, Raed Arafat, doua generatoare de mare capacitate, care vor veni de…

- Generatoarele de energie electrica din județele invecinate, trimise de IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgența), prin secretarul de stat MAI, Raed Arafat, au fost puse in funcțiune, in Timiș. Cele mai mari probleme s-au inregistrat in partea de est a județului. Nu doar Fagetul sau alte…

- Sute de localitati din tara au ramas fara curent electric Sute de localitati din tara, din mai multe judete, au ramas fara curent electric din cauza vremii, în special dupa ce copacii încarcati cu zapada au cazut peste liniile electrice. Echipele de intervetie au reusit…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a dispus trimiterea a cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii. La solicitarea IGSU, Autospeciala Container…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va trimite cate cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii, a anuntat, duminica, seful Departamentului pentru…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va trimite cate cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii, a anuntat, duminica, seful Departamentului pentru…

- La nivelul județelor unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, peste 3500 de pompieri cu 3000 utilaje grele sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale vizate de vremea neprielnica. In contextul emiterii de catre Administrația Naționala de Meteorologie…