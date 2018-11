Stiri pe aceeasi tema

- Singurul candidat, Decebal Draghiea, a susținut, astazi, examenul pentru functia vacanta de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Gorj. Acesta a fost admis. Examenul s-a desfașurat la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, din municipiul Bucuresti și a constat intr-un interviu structurat…

- Singurul candidat inscris la concurs, Decebal Draghiea, este așteptat, miercuri, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, din municipiul Bucuresti, pentru a susține examenul pentru functia vacanta de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Gorj. Dupa un an in care a fost imputernicit…

- Concursul organizat pentru ocuparea funcției de șef al Biroului Rutier, din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu, va avea loc joi, in aceeași zi in care și Decebal Draghiea va susține examenul in Capitala, in urma caruia va afla daca va reveni la conducerea IPJ Gorj. Doi candidați și-au depus raportul…

- Politistii din Bihor efectueaza, vineri dimineata, 28 de perchezitii in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si exercitarea fara drept a unei…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, nu va mai lucra in cadrul instituției, de luni, gestionarea relațiilor cu mass-media fiind asigurata in continuare de colega sa, Miruna Prejbeanu. Inspectorul principal de politie va lucra in cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, la Centrul…

- Polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat, miercuri dimineața 14 percheziții domiciliare,…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a scos la concurs postul de sef al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ). Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane din Bucuresti, in data de 29 octombrie.

- Surse: Tudorel Pieleanu a caștigat concursul pentru șefia Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Concursul a avut loc luni, 17 septembrie, la București. Potrivit unor surse, se pare ca Tudorel Pieleanu, cel care deținea interimatul IPJ Argeș din 17 iulie, l-a invins pe contracandidatul sau, Gabriel…