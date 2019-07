Stiri pe aceeasi tema

- Romania va deplasa 103 sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European care va incepe sambata, la Baku, in Azerbaidjan. Din lotul reprezentativei feminine de volei pregatit de Olimpiu Marius Macarie și Adrian Popescu face parte și bacauanca Madalina Airoaie. Pentru jucatoarea legitimata la CS…

- In perioada 9- 15 iunie 2019 s-a desfașurat activitatea transnaționala de formare care a fost gazduita de școala „Special Education High School” din Kavala in cadrul proiectului Erasmus + GOLD HEARTS la care au participat elevi și profesori din patru țari: Romania, Polonia, Turcia, Grecia. Acesta este…

- In momentul de fața, piața muncii din țari care fac parte din Spațiul Economic European are disponibile 457 posturi vacante, in diverse domenii de activitate. Cele mai multe locuri de munca sunt in Ungaria, unde este nevoie de 118 lucratori, in meseriile de ajutor bucatar, asistent comercial, brutar,…

- In 3 iunie 2019, prestigiosul post britanic BBC Radio 3, dar și alte 10 posturi de radio publice europene, participante la proiectul Notturno (Romania, Grecia, Suedia, Turcia, Croația, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovenia, Slovacia) au difuzat doua recitaluri susținute in 2018 de pianiștii Florian Mitrea…

- Romania si-a pastrat pozitia in clasamentul celor mai competitive economii din lume in 2019, clasandu-se pe locul 49 din 63 de tari, potrivit celei de-a 30-a editii a raportului Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Lausanne (Elvetia). Astfel, Romania se situeaza in fata…

- Pentru a pregati summitul european de marti seara, presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni de luni cu mai multi sefi de stat si de guvern, incepand cu spaniolul Pedro Sanchez, pe care il va primi luni la un dineu, a anuntat Palatul Elysee, la o zi dupa alegerile europarlamentare, informeaza…

- Echipa Școlii Gimnaziale Nr.10 Bacau a revenit din vacanța de primavara cu forțe proaspete pentru a primi, zilele acestea, cum se cuvine oaspeții din cea de-a treia mobilitate a Proiectului Erasmus+ „Smart Tools in Schools”. Elevi și profesori din cele 4 țari partenere, respectiv Polonia, Bulgaria,…