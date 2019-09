Stiri pe aceeasi tema

- Indragostita pana peste cap de dans, invitata de la Observator a vrut sa faca asta la un nivel profesionist. A reusit insa mai mult de atat! Flavia Mihasan a adus vremea si vremurile bune la emisiunea Neatza cu Razvan si Dani timp de sase ani! Ce planuri are acum?

- Flavia Mihașan implinește astazi varsta de 35 de ani, iși sarbatorește ziua de naștere la mare, alaturi de fiul ei care a venit pe lume in urma cu doua luni. Vedeta a postat pe contul sau de Instagram doua fotografii in care apare ținandu-și baiețelul in brațe, pe plaja. „Și uite așa, a trecut un alt…

- Bruce Willis (64 de ani) este cunoscut pentru rolurile de baiat rau pe care le interpreteaza, fie de recuperator, agent de politie, comandat sau soldat. Daca pe micul ecran pare un tip dur, lipsit de sensibilitate si intelegere, incapabil sa rezoneze cu sentimentele celorlalti si foarte putin atras…

- Angelina Jolie revine in rolul vrajitoarei Maleficent pentru o continuare a poveștii din 2014. Daca data trecuta era vorba despre incercarea lui Maleficent de a o scapa pe frumoasa Aurora de blestemul pe care chiar ea il abatuse asupra ei la botez, in ”Maleficent – Mistress of Evil” vrajitoarea vrea…

- Maisie Williams, interpreta celebrului și iubitului personaj Arya Stark din spectaculoasa serie "Game Of Thrones", si-a anuntat revenirea pe micile ecrane. Exista viața și dupa ''Game Of Thrones''!

