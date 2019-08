Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul bulgar al agriculturii si alimentatiei, Desislava Taneva, a asigurat duminica intr-o postare pe Facebook ca guvernul sau a luat toate masurile posibile pentru a impiedica extinderea pestei porcine africane si a respins totodata cinci masuri propuse impotriva acesteia de Partidul Socialist…

- Exporturile de carne au scazut cu 13.500 de tone in 2018, fata de anul 2017, din cauza pestei porcine africane, se arata intr-un raspuns dat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la o interpelare adresata de catre deputatul liberal Sorin Moldovan.

- In ultimele trei zile, aproximativ 40 de porci mistreti au fost impuscati, in zona localitatii Sanpetru German, din judetul Arad, dupa ce au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana. In zona localitatii Sanpetru German, care apartine de comuna Secusigiu, au fost confirmate patru focare…

- Carnea de porc este de negasit la Cahul, dupa confirmarea focarului de pesta porcina in satul Manta. Hala de carne din piața a fost inchisa, iar autoritațile nu se grabesc sa ia masuri de prevenire a raspandirii virusului.

- Autoritatile au inceput, marti, sacrificarea tuturor porcilor din comuna doljeana Teasc, iar miercuri va incepe uciderea porcilor si in cele trei sate ale comunei Gighera (Zaval, Gighera, Nedeia), localitati in care au fost identificate mai multe

- Avand in vedere evolutiei pestei porcine africane la mistreti pe raza judetului Maramures, unde a fost confirmat un caz de Pesta Porcina Africana (PPA) pe raza fondul de vanatoare 38 Oarta, Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj, intrunit in sedinta extraordinara miercuri, 20 iunie,…

- Judetul Buzau s-a declarat “liber” de pesta porcina africana in gospodarii insa pericolul nu a trecut atat timp cat județele limitrofe Braila și Ialomița inca se confrunta cu multe cazuri. Zilele trecute conducerea DSVSA Buzau a informat Centrul Local de Combatere a Bolilor cu privire la stingerea ultimelor…