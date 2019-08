Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru șoferi facut de Primaria Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca vor fi impuse masuri de restricționare a traficului rutier in unele zone din oraș in data de 3 august, cu prilejul sarbatoririi a 100 de ani de la instaurarea administratiei romanesti. Astfel, este nevoie…

- Primaria Timișoara a facut public, astazi, programul complet dedicat zilei orașului. Potrivit reprezentanților instituției, sunt pregatite o mulțime de concerte in aer liber, un targ național de meșteșuguri, spectacole folclorice și ceremoniale militar-religioase. Totul se va desfașura in perioada 1…

- Continua campania de maturare și spalare a strazilor din cartierele Timișoarei. Reprezentanții primariei au facut publica lista arterelor pe care se va interveni in aceasta saptamana de catre noul operator de salubrizare stradala, firma Brantner. Astfel, municipalitatea informeaza ca se vor efectua…

- Primaria Timișoara a facut un anunț important adresat șoferilor din oraș. Reprezentanții instituției informeaza ca, incepand de luni, 1 iulie, zeci de strazi din cartierele Timișoarei vor fi spalate, iar angajații noului operator de salubrizare stradala vor interveni cu maturi. Astfel, șoferii sunt…

- Firma de salubritate stradala a Timisoarei continua operatiunile de curatare a carosabilului din diferite zone ale orasului. De aceasta data sunt vizate zonele Fratelia, respectiv Lipovei. Soferii vor trebui ca in perioadele si zonele anuntate de Cimisia de Circulatie a Primariei Timisoara sa nu parcheze.…

- Premiera pe strazile din cartierele Timișoarei. Primaria Timișoara a luat o decizie radicala dupa amenda in valoare de 20.000 de lei primita de Brantner, noul operator de salubrizare stradala, pentru mizeria din oraș. Așa cum a anunțat inca de saptamana trecuta Primaria Timișoara, incepand de astazi,…

- Noul operator de salubrizare stradala intenționeaza sa intre in cartierele Timișoarei pentru a spala carosabilul, incepand de saptamana viitoare. Astfel, Primaria Timișoara a anunțat ca avand in vedere avizul comisiei de circulație de astazi, șoferii sunt rugați sa elibereze parcarile și carosabilul…

- Profilul sectiunii FEST Outdoor FEST-FDR 2019, eveniment organizat de teatrul national timisorean in perioada 13-18 iunie, va fi marcat de transformarea imposibilului in posibil si a imaginatiei in realitate palpabila, cu actori zburatori suspendati de bratul unei macarale uriase, la zeci de metri deasupra…