Stiri pe aceeasi tema

- Peste 180 de pompieri, salvatori, salvamontisti, jandarmi, padurari, voluntari cu echipe canine, radio amatori, voluntari cu autoturisme de teren si piloti IGAv, din 7 judete ale tarii, au luat parte la primele misiuni in teren ale exercitiului de stingere a incendiilor de padure ForFirEx 2019, a informat…

- Desi in urma cu aproape 2 ani sustinea ca asemenea masuri nu se impun, acum Eugen Teodorovici vrea ca persoanele care retin impozite si contributii, dar uita sa mai dea si banii la stat, sa mearga la inchisoare pentru perioade de pana la 6 ani. Neplata la timp a contributiilor a mai fost considerata…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca Romania nu mai are guvern in aceasta perioada si ca ceea ce se intampla la Palatul Victoria este ”sinistru si arata cat de mult poate esua clasa politica romaneasca”. El afirma ca Guvernul Dragnea 3 este in moarte clinica si ca Viorica Dancila trebuie chemata…

- Nu ne-am temut niciodata de ei Romania si Spania s-au intalnit de multe ori de-a lungul timpului. Desi Spania a fost considerata mai mereu o forta a fotbalului mondial, sirul rezultatelor dintre cele doua echipe este echilibrat: cinci victorii iberice, patru romanesti si sase remize, golaverajul…

- Asociatia Oraselor din Romania (AOR) ii cere prim-ministrului Viorica Dancila sa intervina pentru revizuirea proiectului de ordonanta privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 sau sa "isi asume public falimentul previzibil" spre care se indreapta orasele. Conform unui comunicat al…

- In loc sa faca tot posibilul sa le asigure conditii cat mai bune de studii, cazare decenta in camine, sa le faciliteze transportul, dar si sa le ofere siguranta unui loc de munca dupa terminarea facultatii, Guvernul le-a pus gand rau studentilor. Cel putin asta reiese din declaratiile facute in ultima…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, da asigurari, din nou, ca sunt bani pentru plata pensiilor si ca acestea vor fi achitate la timp. Intrebat cum le raspunde celor care afirma ca nu exista bani pentru plata pensiilor, Budai a spus, intr-o interventie la Antena3, "la fel cum am facut si in 2017…

- Va mai amintiti gustul rosiilor din gradina bunicilor? Tanjiti dupa rosiile acelea mari, carnoase pe care le savurai ca pe cele mai bune fructe, direct din camp? Un hunedorean se incapataneaza sa cultive vechile soiuri si sa isi creasca plantutele fara chimicale, cu respect pentru natura. De…